テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、ファッション雑誌「ＮＹＬＯＮ ＪＡＰＡＮ」が選出した、今年の活躍が期待される人々を表彰する「ＮＹＬＯＮ’Ｓ ＮＥＸＴ ２０２６ ＡＷＡＲＤＳ」で「“イケオジ”ＣＲＥＡＴＯＲ部門」を受賞し、２８日、都内で授賞式事前会見に出席した。

この日は、かっちりと決めた髪形で、ギラギラ輝くど派手なジャケットをまとい、普段とイメージ激変の姿で登場。報道陣の撮影には時折、照れくさそうに笑みを浮かべながら応じていた。

今年挑戦したいことを問われると「平子みたいなパーマ」とし「仲の良い芸人を見てて、本当ああなりたいなと思って。アルコ＆ピースの平子（祐希）みたいなパーマをかけたい。やっぱあいつすごいかっこいい」とイメチェン願望を口に。普段の仕事柄「ちょっと恥ずかしいけど、フリップ出すプロ中のプロなのに逆さに書いちゃった」と自白して、苦笑いした。

また今後の抱負を問われると「いろんな芸人さんの冠番組を立ち上げてきたけど、冠番組でいうと『あちこちオードリー』ってオードリーの番組が最後なんで」とし「今年こそ新しい芸人さんのバラエティーを作りたいという気持ちはあります」と意欲を示していた。

そのほか、この日は「Ｊ−ＰＯＰグループ部門」を受賞した超特急、「“ＩＴ ＢＯＹ”俳優部門」を受賞した庄司浩平、「“ＩＴ ＧＩＲＬ”俳優部門」を受賞した志田こはく、「“ＩＴ ＧＩＲＬ”ノーボーだ部門」を受賞したファーストサマーウイカ、「Ｋ−ＰＯＰガールズグループ部門」を受賞したＫｉｉｉＫｉｉｉらも出席した。