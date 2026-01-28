JR秋田支社は、29日は大雪の影響で、30日は大雪が見込まれるとして、県内の列車の運行計画と見通しを発表しました。



秋田新幹線を含め運休や遅れの可能性があります。

〈29日の列車運行計画と見通し〉

〇奥羽線

秋田－東能代 折り返し運転実施。一部列車運休

東能代－新青森 終日運転取りやめ

つがる 41・42・43・44号が全区間で運休

スーパーつがる 1号・2号が全区間で運休





〈30日の運行の見通し〉

〇五能線東能代－能代 本数を減らして折り返し運転実施能代－弘前（青森） 終日運転取りやめリゾートしらかみ 1号・2号・4号・5号が全区間で運休以下の区間は終日遅れや運休が発生する可能性があります。〇秋田新幹線 秋田－盛岡（岩手）〇田沢湖線 大曲－盛岡（岩手）〇奥羽線 秋田－院内〇北上線 横手－北上（岩手）〇花輪線 大館－盛岡（岩手）

以下の区間は終日遅れや運休が発生する可能性があります。



〇秋田新幹線 秋田－盛岡（岩手）

〇田沢湖線 大曲－盛岡（岩手）

〇奥羽線 院内－秋田－青森

〇五能線 東能代－弘前（青森）



バスなどによる代行輸送は行われません。



今後の天候によっては、運行の見通しが変更となる場合があるため、利用する人は最新の列車の運行情報や気象情報などを確認するようにしてください。