JR東海は28日、「お得なきっぷ」の一部商品をリニューアルすると発表しました。人気の高い「JR東海&16私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」は、利用エリアを拡大し商品名を「JR東海&17私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」に変更。新たに大井川鐵道が加わるほか、東海道新幹線の自動改札機利用が可能になるなど利便性が向上します。リニューアル後のきっぷは2026年4月1日から発売開始（4月4日利用開始分から）。

リニューアルのポイント

現行のきっぷは

現行の「JR東海&16私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」は、JR東海の在来線全線と隣接する16私鉄の普通・快速列車（普通車自由席）が乗り放題となるフリーきっぷ。発売条件は「土休日を利用開始日として連続する2日間」で、利用期間はGWなどの繁忙期を除く通年。別途購入した特急券（急行券）と併用すれば、フリー区間内の特急（急行）列車と東海道新幹線の熱海〜米原間の「ひかり」「こだま」に乗車することができます（新幹線は4回まで）。私鉄を含め、土日などに東海エリアをショートトリップする場合などは、コスパ・使い勝手が良いきっぷです。

2026年春のリニューアルポイントを見ていきましょう。

大井川鐵道が追加され「17私鉄」へ

今回のリニューアルで新たに「大井川鐵道」が加わります。利用可能エリアは大井川鐵道大井川本線の金谷〜川根温泉笹間渡間です（井川線の千頭〜井川は対象外）。なお、大井川鐵道のEL急行を利用する場合は別途EL急行料金が必要。きかんしゃトーマス号・パーシー号は利用できませんのでご注意ください。

東海道新幹線の自動改札機に対応

利便性の面でも改善が行われます。別途購入した特急券を併用して東海道新幹線（熱海〜米原間）に乗車する場合、現行のきっぷでは有人改札を通る必要がありましたが、リニューアル後は自動改札機が利用できるようになります。

※JR東海の在来線自動改札機には2025年春のリニューアルで対応済み。

また、これまでの新幹線の利用回数制限も撤廃。別途特急券を購入すれば、期間中何度でも新幹線に乗車することができます。

価格改定と発売日

利用可能区間の追加や利便性向上に伴い、価格も改定されます。新しい価格は、おとな9,200円（現行8,620円）、こども4,330円（現行4,040円）です。

リニューアル版の発売開始は2026年4月1日（水）から、利用開始は2026年4月4日（土）利用開始分からとなります。

デジタルスタンプラリーも開催

TOKAI STATION POINTアプリで実施

リニューアルを記念して、「TOKAI STATION POINT（トスポ）」アプリ上でデジタルスタンプラリーが開催されます。JR東海在来線および参画私鉄の駅スポットを巡ってスタンプを集めると、私鉄の駅スポットで数量限定のノベルティ（オリジナルステッカーやポストカードなど）が配布されるほか、抽選でのプレゼントも予定されています。

「JR東海&17私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」概要

【商品名】JR東海&17私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ

【発売開始】2026年4月1日（水）

【利用期間】2026年4月4日（土）利用開始分から

【価格】おとな 9,200円 ／ こども 4,330円

【有効期間】土休日を利用開始日として連続する2日間

【主な効力】JR東海の在来線全線と、隣接する17私鉄の普通・快速列車（普通車自由席）が乗り放題。別途特急券の購入で、東海道新幹線（熱海〜米原間）および在来線特急列車も利用可能。

この春、東海エリアの鉄道旅がさらに便利に楽しくなりそうです。新しくなったきっぷを活用して、気ままな土日旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

