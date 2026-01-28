２８日の債券市場で、先物中心限月３月限は大幅反発した。急速な円高を受けて日銀の早期の利上げ観測が後退するなか、４０年債入札が強めの結果となり、買い戻しに弾みがついた。



この日、財務省が実施した４０年債入札（第１８回、クーポン３．１％）は応札倍率が２．７６倍となり、前回（１１月２６日）の２．５９倍を上回った。衆院選を前に高市早苗首相が食料品に対する２年間の消費税ゼロを主張するようになり、日本の財政が悪化するとの見方が広がった結果、４０年債入札の結果に対する警戒感が事前に広がっていた。高利回りの債券を確保したいとの投資家の一定のニーズが示され、結果が明らかになった後は売り方の買い戻しが先物を押し上げた。



日銀は１２月に開催した金融政策決定会合の議事要旨を発表したが、円債相場の反応は限定的となった。



先物３月限は前営業日比４９銭高の１３１円７２銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は０．０４５ポイント低い２．２３５％に低下した。





