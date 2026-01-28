応用技術の２５年１２月期業績は計画上振れ着地で配当予想も増額 応用技術の２５年１２月期業績は計画上振れ着地で配当予想も増額

応用技術<4356.T>がこの日の取引終了後、集計中の２５年１２月期単独業績について、売上高が従来予想の７１億円から７４億５４００万円（前の期比４．９％減）へ、営業利益が９億２０００万円から１１億９９００万円（同２８．０％増）へ、純利益が６億４５００万円から９億１４００万円（同２６．１％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。



ソリューションサービス事業で、住宅設備メーカーや建材メーカーへの営業支援ソリューションの導入や、ＢＩＭ（ビルディング・インフォメーション・モデリング）関連の受託開発業務及びソフトウェア販売が堅調に推移したことが要因。また、エンジニアリングサービス事業でも、洪水対策支援などの水防災業務や水道事業支援業務に加え、公園計画などまちづくり支援業務、ＣＩＭ（コンストラクション・インフォメーション・モデリング）活用コンサルティング業務などが伸長した。なお、業績上振れに伴い、期末一括配当予想を３０円から４０円に引き上げた。



出所：MINKABU PRESS