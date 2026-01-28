ＫＯＡが２６年３月期業績予想を上方修正 ＫＯＡが２６年３月期業績予想を上方修正

ＫＯＡ<6999.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を６９４億円から７１４億円（前期比１１．４％増）へ、営業利益を２９億８０００万円から３７億１０００万円（同３．２倍）へ、純利益を２１億５０００万円から３４億１０００万円（同１３．１倍）へ上方修正した。



日本、中国並びにその他アジア地域において従来予想を上回る業績で推移していることに加えて、為替の円安影響などもあり売上高の増加と利益水準の改善が進んでいることが要因としている。また、第４四半期の想定為替レートを１ドル＝１４７円から１５４円へ見直したことも寄与する。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高５３０億８９００万円（前年同期比１１．２％増）、営業利益３１億３００万円（同５．５倍）、純利益３１億６２００万円（同６．７倍）だった。在庫調整の影響を受けていた産業機器向け需要が回復したことに加え、中国を中心とした自動車向けやアジアのデータセンターなどのＡＩ関連機器向けの需要が堅調だった。



