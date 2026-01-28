衆議院選挙の投開票当日となる2026年2月8日（日）、日本テレビ系列では、メインキャスターに藤井貴彦・櫻井翔を起用し、「zero選挙2026」の放送を決定しました。放送時間は第1部が19時58分〜23時55分、第2部が25時05分〜26時30分です。

年明け早々の「解散検討」報道で火がついた「政権選択」の衆議院選挙。長年、対立関係にあった立憲民主党と公明党が新党を結成するなど、「先が読めない」展開が相次ぐ中で始まった、史上最短・16日間の選挙戦。その戦いを「news zero」は最前線で見つめ、視聴者とともに考えます。そして「zero選挙」は、選挙の夜に示された有権者の選択を最大限に伝えます。

藤井キャスターは、昨年7月の参院選を前に主要政党の全党首を単独取材。衆院選でも単独取材を進め、今月26日には7党首討論会を実施。党首たちと真摯に向き合い、「コトバ」のやりとりを重ねてきたからこそ出来る「藤井流」で、選挙の夜のホンネを聞き出します。

選挙直前に開幕するミラノ・コルティナオリンピックで夏・冬通じて10回目の五輪キャスターを務める櫻井キャスターは、「zero選挙」を担当するのは14回目。経験を重ねた取材力と解説力で、SNSの動きなど、選挙の勝敗を分けたポイントをどこよりも早く、分かりやすく伝えます。

【「zero選挙2026」のみどころ】

■速報で伝える選挙結果と政局の行方

開票速報はどこよりも早く、正確に、わかりやすくお伝えします。選挙戦みどころVTRはさらに充実、選挙の結果解説もパワーアップ。また、有権者の審判を受けた高市政権の行方はどうなるのか？現場の総力取材で、最新情報をお伝えします。

■選挙の夜に考える それって本当？

選挙へのSNSの影響力が高まり、生成AIの利用が広がる中で、悪意のある情報、誤った情報が拡散する恐れがますます高まっています。各党・各候補、そして有権者一人ひとりがどのようにSNSを使ったのか、どんな情報が影響を与えたのか独自分析し、お伝えします。

【藤井貴彦 メインキャスター コメント】

今年このような形で解散総選挙が行われることを、どなたが予想できたでしょうか。

去年の秋に与党の顔ぶれが変わり、年が明けて新党が生まれ、ふと顔を上げると日経平均株価が50000円を超えています。

多くのサプライズが重なってじわじわと令和が作られる中で、2月8日にはまた新たなサプライズが積み重なるかもしれません。

開票から大勢判明まで、日本の一挙手一投足を丁寧にお伝えいたします。

【櫻井翔 メインキャスター コメント】

昨年の夏、私たちは「それって本当？」と題して、情報とどう向き合うべきかを考えてきました。昨今、真偽が十分に確認されていない情報がめまぐるしく行き交うようになりました。虚実さまざまな情報に囲まれるなかで、何を信じ、どう判断すればよいのか。特に選挙戦において、私たちの判断をより複雑なものにしていると感じます。



16日間という異例の選挙戦。

渦のように押し寄せる情報と向き合うことは、これまで以上に難しくなるのかもしれません。



「こんなところにも注意が必要なんだ」

「少し立ち止まって考えてみよう」



そう感じていただくきっかけを、皆さんに、少しでもお届けできればと思います。

さらに選挙戦を通じて情報がどのように行き交い、判断に影響してきたのか、いち早く、熱い議論をお伝えしたいと思います。

【番組概要】

●放送

2月8日（日） 日本テレビ系全国ネット

第1部 19時58分〜23時55分

第2部 25時05分〜26時30分

●出演者

第1部

メインキャスター 藤井貴彦 櫻井翔

解説 小栗泉 （日本テレビ特別解説委員）

開票速報 伊藤遼（日本テレビアナウンサー） 佐藤梨那（日本テレビアナウンサー）

第2部

メインキャスター 藤井貴彦 櫻井翔

解説 小栗泉 （日本テレビ特別解説委員）

進行 滝菜月（日本テレビアナウンサー）

開票速報 伊藤遼（日本テレビアナウンサー） 後呂有紗（日本テレビアナウンサー）

ゲスト 調整中