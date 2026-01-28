2021年に公開され、

ハードでリアリスティックな戦闘演出と、

キャラクターたちの繊細な会話劇や心理描写が話題を呼び、

観客動員数108万人を超える

大ヒットを記録した人気作品の続編。

今回は公開イベントの様子をお届けします。

公式HP https://gundam-official.com/hathaway/

1月30日（金）公開

映画「人はなぜラブレターを書くのか」

主演・綾瀬はるか、監督・石井裕也

2000年3月に起きた

地下鉄脱線事故で亡くなった

青年への想いを綴ったラブレターが

「奇跡」を起こした実話に基づく物語。

今回は綾瀬はるかさんはじめキャストが登壇した

完成報告会の様子をお届けします。

公式HP https://loveletter.toho-movie.jp/

4月17日（金）公開

「NAKED meets ガウディ展」

ガウディ没後100年、そして

サグラダ・ファミリアのメインタワー

「イエスの塔」完成を記念し開催される展覧会。

今回も公式アンバサダーの伊野尾慧さんが

会場を巡る様子をお届けします！

公式HP https://meets.naked.works/gaudi/

天王洲・寺田倉庫G1ビルにて開催中 〜3月15日（日）

「ポケモンユナイト アジアチャンピオンズリーグ2026」

大人気ゲーム「ポケモンユナイト」のアジアNo.1を決める大会

「PUACL2026」の日本リーグが現在開催中！

3月に横浜BUNTAIにて開催される

オフライン決勝大会でアジアNo.1のチームが決まる！

その応援リーダーにKis-My-Ft2の宮田俊哉さんが就任！

宮田さんのメッセージをお届けします。

公式HP https://puacl2026.com/

オフライン決勝大会 3月28日（土）、29日（日） 横浜BUNTAI

この他にも、アニメ「葬送のフリーレン」「勇者のクズ」や「AKIBA LOST」などオススメのエンタメをたっぷりとご紹介します！