1月30日の夜バゲットは...
映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」
2021年に公開され、
ハードでリアリスティックな戦闘演出と、
キャラクターたちの繊細な会話劇や心理描写が話題を呼び、
観客動員数108万人を超える
大ヒットを記録した人気作品の続編。
今回は公開イベントの様子をお届けします。
公式HP https://gundam-official.com/hathaway/
1月30日（金）公開
映画「人はなぜラブレターを書くのか」
主演・綾瀬はるか、監督・石井裕也
2000年3月に起きた
地下鉄脱線事故で亡くなった
青年への想いを綴ったラブレターが
「奇跡」を起こした実話に基づく物語。
今回は綾瀬はるかさんはじめキャストが登壇した
完成報告会の様子をお届けします。
公式HP https://loveletter.toho-movie.jp/
4月17日（金）公開
「NAKED meets ガウディ展」
ガウディ没後100年、そして
サグラダ・ファミリアのメインタワー
「イエスの塔」完成を記念し開催される展覧会。
今回も公式アンバサダーの伊野尾慧さんが
会場を巡る様子をお届けします！
公式HP https://meets.naked.works/gaudi/
天王洲・寺田倉庫G1ビルにて開催中 〜3月15日（日）
「ポケモンユナイト アジアチャンピオンズリーグ2026」
大人気ゲーム「ポケモンユナイト」のアジアNo.1を決める大会
「PUACL2026」の日本リーグが現在開催中！
3月に横浜BUNTAIにて開催される
オフライン決勝大会でアジアNo.1のチームが決まる！
その応援リーダーにKis-My-Ft2の宮田俊哉さんが就任！
宮田さんのメッセージをお届けします。
公式HP https://puacl2026.com/
オフライン決勝大会 3月28日（土）、29日（日） 横浜BUNTAI
この他にも、アニメ「葬送のフリーレン」「勇者のクズ」や「AKIBA LOST」などオススメのエンタメをたっぷりとご紹介します！