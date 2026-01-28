【ライブレポート】岩田剛典ソロ初の海外公演大盛況！台北のファンを魅了

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

三代目 J SOUL BROTHERSと、ソロアーティストとしても進化を続けている岩田剛典が、ソロアーティストとして初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』の台北公演を、1月24日にLegacy TERAにて開催した。

■今後はバンコク、韓国でも海外公演を開催！

ソロとして3度目の開催となる本ツアーは、2025年11月18日に自身の地元である愛知公演を皮切りにスタート。東京公演を経て3ヵ所目となる今回は、自身初の海外公演を台北の地にて開催。「境界を超え、さらなる旅へ」というキャッチコピーにもある通り、岩田自身が幼い頃から強い浪漫を抱いていたという「宇宙」をコンセプトとした今回のツアー。まさに宇宙のように無限に広がるフィールドの中で、岩田剛典のあらたな輝きを解き放つステージとなった。

公演前夜、台北松山空港には約500名のファン＝MATEが岩田の到着をお出迎え。出発前は「日本以外の場所で、本当に迎えに来てくれる人がいるのだろうか」と不安もあったというが、実際の光景を目の当たりにし、岩田はファンの熱意を実感。「必ず良いパフォーマンスをして、皆さんの期待に応えたい」と心に誓ったと語った。

そしてライブ本番。岩田がステージに登場すると、初の台北ライブを待ちわびた現地のファンから沢山の歓声が上がり、一気にボルテージが上がった。そして、ソロとして初のドラマタイアップとなった「Reaching for Your Light」等を立て続けに披露。最初のMCでは、英語と現地の言葉を織り交ぜながら、自己紹介とともに、自分の長い夢だったという念願の海外ライブが実現したことへの感謝の思いを伝えた。

さらには、New Jack Swing調の楽曲「ダンスフロア」の他にも、客席に降りて「Rain Drop」などをメドレーで披露。その後のMCでも「愛しています」という言葉とともに、空港に到着した際に、待ち構えてくれていた沢山のファンへの感謝も述べた。そして本人の発案で、台北でも人気の米津玄師「Lemon」をカバー披露し、台北公演をサプライズ演出で盛り上げた。

後半に向けて、ゴージャスな黄色のファージャケットへと衣装チェンジした岩田は、ライブでは欠かせない「TORICO」を披露し、台北の冬の会場が一気に真夏の空気に変わるほど最高潮に達した。アンコールでは、世界的に活躍するダンサーRIEHATA振付でSNSでも話題の最新曲「CROWN」と、力強いラップから始まるエネルギッシュなダンスナンバー「MVP」を続けて披露。会場のボルテージは最後まで上がりっぱなし。さらには撮影OKという嬉しいサプライズもあり、記念すべき初の海外公演は大盛況のうちに幕を閉じた。パフォーマーだけにとどまらない、歌手としての岩田剛典の底力をライブでも見せつけるライブとなった。

今後もアジアツアーは、大阪、三重と国内公演が続き、追加の海外公演は3月1日バンコク、3月14日韓国が発表されている。

メイン写真：PHOTO BY whosdandan

