【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(28日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
59336.34 ボリンジャー:＋3σ(26週)
56594.92 ボリンジャー:＋3σ(25日)
55906.00 ボリンジャー:＋3σ(13週)
55665.63 ボリンジャー:＋2σ(26週)
55122.76 ボリンジャー:＋2σ(25日)
54310.15 ボリンジャー:＋2σ(13週)
53650.60 ボリンジャー:＋1σ(25日)
53358.71 ★日経平均株価28日終値
53314.65 6日移動平均線
53162.71 均衡表転換線(日足)
52714.30 ボリンジャー:＋1σ(13週)
52178.43 25日移動平均線
51994.92 ボリンジャー:＋1σ(26週)
51832.80 新値三本足陰転値
51565.55 均衡表基準線(日足)
51565.55 均衡表転換線(週足)
51118.45 13週移動平均線
50706.27 ボリンジャー:-1σ(25日)
50554.73 75日移動平均線
49836.42 均衡表雲上限(日足)
49522.60 ボリンジャー:-1σ(13週)
49234.10 ボリンジャー:-2σ(25日)
48839.71 均衡表雲下限(日足)
48324.21 26週移動平均線
47926.74 ボリンジャー:-2σ(13週)
47761.94 ボリンジャー:-3σ(25日)
47168.92 均衡表基準線(週足)
46330.89 ボリンジャー:-3σ(13週)
44653.50 ボリンジャー:-1σ(26週)
43807.65 200日移動平均線
40982.79 ボリンジャー:-2σ(26週)
38116.15 均衡表雲上限(週足)
37312.09 ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 48.38(前日53.20)
ST.Slow(9日) 54.33(前日59.90)
ST.Fast(13週) 87.63(前日87.50)
ST.Slow(13週) 86.08(前日86.04)
［2026年1月28日］
株探ニュース