　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


59336.34　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56594.92　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
55906.00　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
55665.63　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
55122.76　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
54310.15　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
53650.60　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

53358.71　　★日経平均株価28日終値

53314.65　　6日移動平均線
53162.71　　均衡表転換線(日足)
52714.30　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
52178.43　　25日移動平均線
51994.92　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
51832.80　　新値三本足陰転値
51565.55　　均衡表基準線(日足)
51565.55　　均衡表転換線(週足)
51118.45　　13週移動平均線
50706.27　　ボリンジャー:-1σ(25日)
50554.73　　75日移動平均線
49836.42　　均衡表雲上限(日足)
49522.60　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49234.10　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48839.71　　均衡表雲下限(日足)
48324.21　　26週移動平均線
47926.74　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47761.94　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47168.92　　均衡表基準線(週足)
46330.89　　ボリンジャー:-3σ(13週)
44653.50　　ボリンジャー:-1σ(26週)
43807.65　　200日移動平均線
40982.79　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38116.15　　均衡表雲上限(週足)
37312.09　　ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　48.38(前日53.20)
ST.Slow(9日)　　54.33(前日59.90)

ST.Fast(13週)　 87.63(前日87.50)
ST.Slow(13週)　 86.08(前日86.04)

［2026年1月28日］

株探ニュース