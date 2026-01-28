

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





59336.34 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56594.92 ボリンジャー:＋3σ(25日)

55906.00 ボリンジャー:＋3σ(13週)

55665.63 ボリンジャー:＋2σ(26週)

55122.76 ボリンジャー:＋2σ(25日)

54310.15 ボリンジャー:＋2σ(13週)

53650.60 ボリンジャー:＋1σ(25日)



53358.71 ★日経平均株価28日終値



53314.65 6日移動平均線

53162.71 均衡表転換線(日足)

52714.30 ボリンジャー:＋1σ(13週)

52178.43 25日移動平均線

51994.92 ボリンジャー:＋1σ(26週)

51832.80 新値三本足陰転値

51565.55 均衡表基準線(日足)

51565.55 均衡表転換線(週足)

51118.45 13週移動平均線

50706.27 ボリンジャー:-1σ(25日)

50554.73 75日移動平均線

49836.42 均衡表雲上限(日足)

49522.60 ボリンジャー:-1σ(13週)

49234.10 ボリンジャー:-2σ(25日)

48839.71 均衡表雲下限(日足)

48324.21 26週移動平均線

47926.74 ボリンジャー:-2σ(13週)

47761.94 ボリンジャー:-3σ(25日)

47168.92 均衡表基準線(週足)

46330.89 ボリンジャー:-3σ(13週)

44653.50 ボリンジャー:-1σ(26週)

43807.65 200日移動平均線

40982.79 ボリンジャー:-2σ(26週)

38116.15 均衡表雲上限(週足)

37312.09 ボリンジャー:-3σ(26週)

36429.29 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 48.38(前日53.20)

ST.Slow(9日) 54.33(前日59.90)



ST.Fast(13週) 87.63(前日87.50)

ST.Slow(13週) 86.08(前日86.04)



［2026年1月28日］



株探ニュース

