日本興業 <5279> [東証Ｓ] が1月28日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比71.3％増の5億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の6.5億円→6.8億円(前期は6.4億円)に4.6％上方修正し、増益率が1.6％増→6.3％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5.2億円→5.5億円(前年同期は7億円)に5.7％増額し、減益率が25.4％減→21.1％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比6.5％増の3.7億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の8.3％→8.2％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

