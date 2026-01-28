日本精化 <4362> [東証Ｐ] が1月28日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.8％増の41億円となったが、通期計画の57.3億円に対する進捗率は71.6％にとどまり、5年平均の77.3％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比38.1％増の16.2億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比33.1％減の10億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の14.6％→11.7％に低下した。



株探ニュース

