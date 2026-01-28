フジオーゼックス <7299> [東証Ｓ] が1月28日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比20.8％増の18.6億円に伸びたが、通期計画の26.5億円に対する進捗率は70.2％にとどまり、5年平均の77.2％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.4％減の7.8億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比20.2％減の7.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の13.0％→8.4％に大幅低下した。



株探ニュース

