[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1861銘柄・下落990銘柄（東証終値比）
1月28日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2926銘柄。東証終値比で上昇は1861銘柄、下落は990銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが121銘柄、値下がりは97銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は590円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6999> ＫＯＡ 1650 +202（ +14.0%）
2位 <6857> アドテスト 29001 +3461（ +13.6%）
3位 <4588> オンコリス 1720 +155（ +9.9%）
4位 <4356> 応用技術 1899 +106（ +5.9%）
5位 <7177> ＧＭＯ－ＦＨ 930 +51（ +5.8%）
6位 <3723> ファルコム 1691 +68（ +4.2%）
7位 <1847> イチケン 5130 +175（ +3.5%）
8位 <6525> コクサイエレ 7235 +235（ +3.4%）
9位 <8918> ランド 9.3 +0.3（ +3.3%）
10位 <6315> ＴＯＷＡ 3148 +93（ +3.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5892> ユトリ 2292 -322（ -12.3%）
2位 <6955> ＦＤＫ 375 -28（ -6.9%）
3位 <4366> ダイトーケミ 371 -26（ -6.5%）
4位 <9551> メタウォータ 3310 -130（ -3.8%）
5位 <3173> コミニックス 922.9 -32.1（ -3.4%）
6位 <2678> アスクル 1305 -41（ -3.0%）
7位 <1723> 日本電技 9201 -289（ -3.0%）
8位 <9698> クレオ 1250 -37（ -2.9%）
9位 <3226> 三井不アコモ 137730 -3970（ -2.8%）
10位 <469A> フィットクル 2686 -69（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6857> アドテスト 29001 +3461（ +13.6%）
2位 <6920> レーザーテク 40100 +880（ +2.2%）
3位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1540 +30.5（ +2.0%）
4位 <6361> 荏原 4900 +89（ +1.8%）
5位 <4062> イビデン 8350 +100（ +1.2%）
6位 <7011> 三菱重 4484 +50（ +1.1%）
7位 <7735> スクリン 20700 +225（ +1.1%）
8位 <9005> 東急 1740 +17.5（ +1.0%）
9位 <5803> フジクラ 20260 +190（ +0.9%）
10位 <8035> 東エレク 44111 +311（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6724> エプソン 1909 -30.5（ -1.6%）
2位 <3697> ＳＨＩＦＴ 804 -12.0（ -1.5%）
3位 <9843> ニトリＨＤ 2610 -35.5（ -1.3%）
4位 <6503> 三菱電 4760 -44（ -0.9%）
5位 <6701> ＮＥＣ 5643 -38（ -0.7%）
6位 <4502> 武田 5050 -32（ -0.6%）
7位 <2432> ディーエヌエ 2502 -13.5（ -0.5%）
8位 <8411> みずほＦＧ 6580 -33（ -0.5%）
9位 <9532> 大ガス 5730.1 -27.9（ -0.5%）
10位 <5333> ガイシ 3730.9 -17.1（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース