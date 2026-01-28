　1月28日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2926銘柄。東証終値比で上昇は1861銘柄、下落は990銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが121銘柄、値下がりは97銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は590円高と大幅高に買われている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6999>　ＫＯＡ　　　　　　 1650　 +202（ +14.0%）
2位 <6857>　アドテスト　　　　29001　+3461（ +13.6%）
3位 <4588>　オンコリス　　　　 1720　 +155（　+9.9%）
4位 <4356>　応用技術　　　　　 1899　 +106（　+5.9%）
5位 <7177>　ＧＭＯ－ＦＨ　　　　930　　+51（　+5.8%）
6位 <3723>　ファルコム　　　　 1691　　+68（　+4.2%）
7位 <1847>　イチケン　　　　　 5130　 +175（　+3.5%）
8位 <6525>　コクサイエレ　　　 7235　 +235（　+3.4%）
9位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 +0.3（　+3.3%）
10位 <6315>　ＴＯＷＡ　　　　　 3148　　+93（　+3.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5892>　ユトリ　　　　　　 2292　 -322（ -12.3%）
2位 <6955>　ＦＤＫ　　　　　　　375　　-28（　-6.9%）
3位 <4366>　ダイトーケミ　　　　371　　-26（　-6.5%）
4位 <9551>　メタウォータ　　　 3310　 -130（　-3.8%）
5位 <3173>　コミニックス　　　922.9　-32.1（　-3.4%）
6位 <2678>　アスクル　　　　　 1305　　-41（　-3.0%）
7位 <1723>　日本電技　　　　　 9201　 -289（　-3.0%）
8位 <9698>　クレオ　　　　　　 1250　　-37（　-2.9%）
9位 <3226>　三井不アコモ　　 137730　-3970（　-2.8%）
10位 <469A>　フィットクル　　　 2686　　-69（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6857>　アドテスト　　　　29001　+3461（ +13.6%）
2位 <6920>　レーザーテク　　　40100　 +880（　+2.2%）
3位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1540　+30.5（　+2.0%）
4位 <6361>　荏原　　　　　　　 4900　　+89（　+1.8%）
5位 <4062>　イビデン　　　　　 8350　 +100（　+1.2%）
6位 <7011>　三菱重　　　　　　 4484　　+50（　+1.1%）
7位 <7735>　スクリン　　　　　20700　 +225（　+1.1%）
8位 <9005>　東急　　　　　　　 1740　+17.5（　+1.0%）
9位 <5803>　フジクラ　　　　　20260　 +190（　+0.9%）
10位 <8035>　東エレク　　　　　44111　 +311（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6724>　エプソン　　　　　 1909　-30.5（　-1.6%）
2位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　804　-12.0（　-1.5%）
3位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2610　-35.5（　-1.3%）
4位 <6503>　三菱電　　　　　　 4760　　-44（　-0.9%）
5位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 5643　　-38（　-0.7%）
6位 <4502>　武田　　　　　　　 5050　　-32（　-0.6%）
7位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2502　-13.5（　-0.5%）
8位 <8411>　みずほＦＧ　　　　 6580　　-33（　-0.5%）
9位 <9532>　大ガス　　　　　 5730.1　-27.9（　-0.5%）
10位 <5333>　ガイシ　　　　　 3730.9　-17.1（　-0.5%）



