国際卓球連盟（ITTF）は26日、2026年第5週の世界ランキングを発表し、温瑞博（中国）が7ランクアップの24位に浮上した。WTT公式サイトでは、今年に入り頭角を現し始めた19歳を「次なるスター候補」として紹介している。

■19歳の急成長にWTTも注目

温瑞博は、2024年のアジアユース選手権のU19男子シングルスで優勝を果たし、中国の若手有望株として注目を集めた。その後、シニアカテゴリにも進出し、26年に入り一気に飛躍を遂げている。

ワイルドカードで出場した「WTTスターコンテンダー・ドーハ」では、世界ランキング3位のウーゴ・カルデラノ（ブラジル）を破り、決勝に進出して準優勝。さらに、「WTTコンテンダー・マスカット」でも勝ち上がり、決勝で同19位のパトリック・フランチスカ（ドイツ）をフルゲームで下して優勝を飾った。これらの活躍により、最新の世界ランキングでは自己最高の24位にランクインした。

WTT公式サイトは27日、「温瑞博はスーパースターになるのか？」との見出しで特集記事を公開。ブレイクの兆しを見せる19歳に注目を寄せている。

記事では、「新シーズンの幕開けはドラマチックな展開が続いているが、中でも特に大きな話題が温瑞博の台頭だ」とし、「わずか19歳にして、この中国の新星はWTTシリーズで急速に存在感を高めつつある」と評価。

さらに、2025年にはグランドスマッシュやチャンピオンズといった上位大会にも出場しており、着実に経験を積んできた点を強調。そのうえで「真に脚光を浴びるきっかけとなったのは、ここ数週間の彼の活躍である」として、WTTシリーズ初のシングルスタイトル獲得を称えている。

中国男子では現在、王楚欽、林詩棟、梁靖崑といったトップ選手が主力を担う中、その次代を担う若手の台頭が待たれている。そんな中で鮮烈な結果を残し始めた温瑞博は、2026年を代表する“ブレイク候補”として存在感を高めるのか。今後のさらなる飛躍に注目が集まる。