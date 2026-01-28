Åí°æ¤«¤ª¤ê¡Ê74¡Ë¡¢64ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·ëº§¤·¤¿É×¤Î¼êÎÁÍý¤òÀä»¿¡Ö¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤¦¤Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅí°æ¤«¤ª¤ê¡Ê75¡Ë¤¬27Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤¬ºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Àä»¿¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅí°æ¤«¤ª¤ê¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤äÉ×¤Î¼êÎÁÍý¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2015Ç¯¡¢64ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²»³Ú´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿Åí°æ¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼½ä¤ê¤ò¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢¼Ö¤Ç³°½Ð¤·¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¿¤Ç¤âºî¤ê¤Þ¤¹¡ª¤È¡¢Ã¶Æá¤Ë¸À¤Ã¤¿¤éÌîºÚ¼÷»Ê¡ª¡ª¡×¤È¡¢É×¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Çºî¤Ã¤¿°¦ºÊÎÁÍý¤ä¡¢¡ÖÃ¶ÆáºîÉÊ¸«»ö¤ÊÌÜ¶Ì¾Æ¤¡ª»Å¾å¤²¤Ë¤ª¿å¥É¥Ð¥É¥ÐÆþ¤ì¤Æ¤Ò¤È¤Ã¤×¤íÍá¤Ó¤¿ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤Ï¤Þ¤¿³ÊÊÌ¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Î¼êÎÁÍý¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¡ªÃ¶Æá¤¬¾Æ¤±¤Ð ¤½¤³¤¤¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤¸¤ã¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÈÄ¹¥Í¥®¤¬¤ª¶¡¤Ê¤ê¡£¶Ì¤Í¤®¤È·ÜÈé¤¬¥²¥¹¥È¤Êº£Ìë¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤¬¾Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
このÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤¦¤Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ª¡×¡Ö¤¦¤Þ¤½¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¥·¥§¥ÕºÇ¹â¡ª¡ªÃ¶ÆáÈÓºÇ¹â¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£