浜田雅功のものまねで知られるハリウリサの驚きの恋愛事情が明かされた。

【映像】ハリウリサがいい感じになった女性

『クロナダル』（テレビ朝日系）は、安田大サーカスのクロちゃんとコロコロチキチキペッパーズのナダルがＭＣを務めるバラエティ番組である。1月27日の放送回では、お見送り芸人しんいち、きつね・大津広次、ランジャタイ・国崎和也をゲストに迎え、芸人仲間のプライベートに迫る「こっそりトーク」が展開された。

番組中、自身の恋愛対象が「男も女もいける」と語る大津が、同じ事務所に所属するハリウリサの話題を切り出した。ハリウは「身体は女性、心は男性」と公表しており、一時期は女性に対して非常に強い好意を抱いていたという。そんなハリウが以前「ちょっとだけいい感じになった」という女性が、なんと「小川菜摘さんのものまねをしている人」だったことが暴露された。

この「ダウンタウンの夫婦関係」を模したかのような奇跡的なカップリングに、スタジオは爆笑の渦に。しんいちは「自由すぎる。結局ダウンタウンに行っちゃう」と驚き、ナダルも「私生活のダウンタウンね」と、ハリウの徹底した（？）ものまね魂にツッコミを入れた。