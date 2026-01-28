1月26日、女優の浜辺美波がトークバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演した。さまざまなエピソードトークで番組を盛り上げたが、“ほっそり” 姿に心配が寄せられている。

この日は、「Snow Man」の目黒蓮とともに出演。2人は、2月6日から公開される映画『ほどなく、お別れです』でダブル主演を務めており、映画の告知も兼ねての参戦となった。

「浜辺さんが『三半規管が日本一強い』と豪語したことから、バラエティ番組の定番である “ぐるぐるバット対決” に挑戦。少しふらつきつつも、安定して目的地に到達し、スタジオを湧かせていました」（スポーツ紙記者）

笑顔で『しゃべくり007』メンバーと交流した浜辺だったが、放送後のXでは、

《浜辺美波ちゃんちょっと痩せすぎでは？体が細すぎて顔が大きく見える…》

《前にも増して痩せて見えるのでちゃんと食べなさいって気持ちになる。》

《浜辺美波ちゃんどんだけ細いの？？？？？》

など、心配する声が聞かれていた。

「もともと、細身の浜辺さんですが、今回顔まわりがシャープになった印象を受ける人もいたようです。浜辺さんは1月4日のXで、《年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否してしまいました》と投稿し、正月に食あたりで寝込んだことを明かしました。こうした経緯もあり、心配になった人もいたのでしょう」（芸能記者）

浜辺は2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演する一方、今回の主演映画の告知でバラエティ番組に出演する機会が増えている。露出が増え、浜辺の内面での変化も見受けられるという。

「今回の番組での浜辺さんに関して、SNSでは『トーク上手いな』など、称賛する声もあがっていました。堀内健さんのムチャ振りにも見事に対応して切り返すなど、バラエティスキルが際立って見えたようです。

以前の浜辺さんは、人見知りで内向的な性格であることを自虐していました。ただ、2021年の『ダ・ヴィンチ』のインタビューで、『（主演の仕事をもらえるようになり）暗いままではいけないな』と、女優としてキャリアを重ねていくなかで、現場でのコミュニケーションを意識するようになったことを明かしています。

こうした “キャラ変” もあり、バラエティ番組でのオファーも増えているのかもしれません」（同）

人気女優はバラエティ需要も高まりそうだ。