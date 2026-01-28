1月26日、2026年春をもって活動終了する「嵐」が、新曲をデジタルリリースすることを発表した。ファンクラブサイトなどで5人並んで楽曲を告知したが、リーダー・大野智の“激変”ぶりが注目を集めているようだ。

3月13日から5大ドームをめぐるラストツアーを開催する嵐だが、ライブ前に朗報が飛び込んできた。

「嵐は3月4日にデジタルシングル『Five』をリリースすることを発表。曲調や作詞家や作曲家などは明かされませんでしたが、配信に加えて、ツアー最終日の5月31日にCDシングルとしても発売されます。5人が新曲を出すのは、2020年10月のデジタルシングル『Party Starters』以来約6年ぶりになります」（スポーツ紙記者）

新曲に関して、嵐のファンクラブサイトで告知した後、グループの公式Xアカウントでも発表された。5人並んでファンにメッセージを寄せたが、Xでは

《大野くん日焼けしすぎてて草》

《大野くんだけこんがり》

など、大野の姿に驚く声があがっている。“こんがり激変”が注目を集めたようだ。

「大野さんは、ほかの4人に比べて、はっきり分かるほど日焼けしていました。隣に並んだ櫻井翔さんと松本潤さんが色白だったため、より大野さんの激変ぶりが際立って見えたのでしょう」（芸能記者）

2020年末をもってグループでの活動を休止した嵐。その後、ほかの4人がドラマやバラエティ番組などで活躍しているのに対し、大野は芸能活動も休止して表舞台に姿を見せなくなった。休止中は、“スローライフ”を満喫していたようだ。

「2021年11月におこなわれた嵐のライブ映画の先行上映会で、大野さんを除く4人が登壇しました。その際、櫻井さんが大野さんの手紙を代読する場面があったのですが、『1日中なにもしないでソファーで過ごす日とかあります』『寝る時間は早い日で夜10時に寝て朝4時に起きたりします』と、大野さんの生活リズムが明かされたのです。毎年、大規模なツアーを開催して多忙だったころに比べて、“脱アイドル生活”ぶりがうかがえました。

大野さんは釣り好きを公言していますし、朝4時に起きて22時に就寝するという規則正しい生活で、趣味に没頭していたのかもしれません。ただ、今回の新曲では、久しぶりに大野さんの歌声も聞けるとあって、ファンの期待も高まっています」（同前）

嵐のなかでも高い歌唱力とダンスの技術に定評のある大野。ラストツアーでは、どんなパフォーマンスを見せるのか。