『略奪奪婚』“司”伊藤健太郎にまさかの女が急接近 ネット騒然「最悪！」「絶対したたか」
内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京／毎週火曜深夜24時30分）の第4話が27日深夜に放送され、精神科医・司（伊藤）に意外な女が急接近すると、ネット上には「最悪！」「清楚なふりして絶対したたか」「まさか」といった反響が寄せられた。
【写真】取り乱す妻・えみる（中村ゆりか）
本作は、山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女だった…。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…。問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血と涙を流しながら見せる“幸せ探し”を描き出す。
自分をゆすってきたナオ（松本大輝）のスマホから、えみる（中村）が裸で男性に腕枕されている写真を見つけた千春（内田）。ナオの情報提供により、相手は人気ライバーの海斗（ISSEI）だと分かる。
一方の司は、順調だったクリニックの経営に陰りが見え始める。診察室でネット上のクチコミを見て思わずため息をもらす司のもとに、事務員として働く梅田（川島鈴遥）がやってくる。彼女は司に診察を予定していた患者のキャンセルを告げながら「先生はお優しいし、無理な投薬もされないし、いいお医者様です！それが分かればきっと患者さんも来てくれます！」と励ます。
さらにその後、司が公園でコンビニ弁当を食べていると、そこへ梅田がやってくる。彼女は手作りした弁当を「良かったらどうぞ」と笑顔で差し出しつつ、司の健康を気遣う。
そんな第4話の後半で、妻・えみると母親の間に挟まれ我慢の限界がきた司に対して、梅田が「今度、うちに料理…食べに来てくれませんか？」と告げると、ネット上には「既婚者相手に寄ってく女も最悪！」「下心がみえみえ」「この女清楚なふりして絶対したたかだぜ…」などの声が続出。さらに、まんざらでもなさそうな司の表情が映し出されると「まさかこの人に手出すんじゃ…」「司流されまくりw」といった投稿も集まっていた。
