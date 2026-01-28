映画『浅田家！』モデル・写真家の浅田政志を追うドキュメンタリー、2.2放送 二宮和也からのコメントも
二宮和也が主演を務めた映画『浅田家！』のモデルとして知られる写真家・浅田政志を追うドキュメンタリー番組『ドキュメント 20min. 写真家 浅田政志 “家族の15年”を撮る』（NHK総合）が、2月2日0時より放送される。
【写真】映画ではニノが演じた『ドキュメント 20min. 写真家 浅田政志 “家族の15年”を撮る』場面写真
写真家・浅田政志。ユニークな家族写真で2009年、「写真界の芥川賞」ともいわれる木村伊兵衛写真賞を受賞した。東日本大震災の発生直後、「写真家としてできることをしたい」と岩手県野田村に入るが、深刻な被害を目の当たりにし、「写真にできることはない」と心が折れてしまう。そんな中で出会ったのが、津波で流された写真を洗浄し、持ち主に返すボランティア活動だった。その活動を通じて、「写真にできることがたくさんある」と教えられたという。
その浅田が「村に恩返しがしたい」と、撮影を希望する家族の「15年の歳月」を写真で表現することに挑む。ナレーションは、映画『浅田家！』で浅田政志を演じた二宮和也が務める。
収録は1月26日に渋谷で行われた。二宮は、映像に映る浅田と野田村の家族のやりとりに、時に微笑み、時に感じ入った表情で大きくうなずきながらナレーションを読み上げた。
終了後の二宮は、「この方を見ていると、【いかに真面目にコツコツと】を全力で楽しめるかで人生を彩る色彩が今より豊かになるのを教えてもらえる気がしてます。今回もそれを教えてもらいました」とコメントを寄せた。
『ドキュメント 20min. 写真家 浅田政志 “家族の15年”を撮る』は、NHK総合にて2月2日0時より放送、2月4日11時30分より再放送。近畿ブロックは2月6日11時30分より放送。
【写真】映画ではニノが演じた『ドキュメント 20min. 写真家 浅田政志 “家族の15年”を撮る』場面写真
写真家・浅田政志。ユニークな家族写真で2009年、「写真界の芥川賞」ともいわれる木村伊兵衛写真賞を受賞した。東日本大震災の発生直後、「写真家としてできることをしたい」と岩手県野田村に入るが、深刻な被害を目の当たりにし、「写真にできることはない」と心が折れてしまう。そんな中で出会ったのが、津波で流された写真を洗浄し、持ち主に返すボランティア活動だった。その活動を通じて、「写真にできることがたくさんある」と教えられたという。
収録は1月26日に渋谷で行われた。二宮は、映像に映る浅田と野田村の家族のやりとりに、時に微笑み、時に感じ入った表情で大きくうなずきながらナレーションを読み上げた。
終了後の二宮は、「この方を見ていると、【いかに真面目にコツコツと】を全力で楽しめるかで人生を彩る色彩が今より豊かになるのを教えてもらえる気がしてます。今回もそれを教えてもらいました」とコメントを寄せた。
『ドキュメント 20min. 写真家 浅田政志 “家族の15年”を撮る』は、NHK総合にて2月2日0時より放送、2月4日11時30分より再放送。近畿ブロックは2月6日11時30分より放送。