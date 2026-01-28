渡辺美奈代「大根と大葉の浅漬け」簡単作り置き披露「真似しやすそう」「料理上手で憧れる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/28】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が1月27日、自身のInstagramを更新。簡単な作り置き料理のレシピを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「家庭的で素敵」合わせダレに浸かった大根と大葉の浅漬け
渡辺は「Minayoごはん〜作り置き〜大根と大葉の浅漬け」と記し、調理工程をリール動画で紹介。大根の皮を剥いて薄くスライス、めんつゆやお酢、砂糖に蜂蜜などを温めた合わせダレを大根にかけて、大葉を添える簡単で彩りの良い一品を公開している。
この投稿には「料理上手で憧れる」「真似しやすそう」「作り置き助かる」「家庭的で素敵」「すごくおいしそう」「丁寧な暮らしが伝わる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡辺美奈代、大根で簡単作り置きレシピ公開
◆渡辺美奈代の投稿に反響
