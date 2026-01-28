米女子ツアーがいよいよ開幕

米女子ゴルフの今季ツアー開幕戦「ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ」（29日開幕、フロリダ州）には、日本勢8人が出場する。過去2シーズンの優勝者に出場権が与えられる大会。賞金総額は210万ドル（約3億2550万円）、優勝賞金は30万ドル（約4650万円）となっている。

俳優や他競技のアスリートなど、米国のセレブが共にラウンドするのが特徴の大会。日本勢は昨季のAIG全英女子オープンで優勝した山下美夢有のほか、竹田麗央、西郷真央、畑岡奈紗、岩井明愛、岩井千怜、笹生優花、古江彩佳が出場する。

昨季の米ツアーでは日本勢が躍進。賞金ランクでは山下が354万5888ドル（約5億5000万円）を稼ぎ、日本勢トップの3位だった。さらに4位に竹田（289万6319ドル＝約4億5000万円）、7位に西郷（253万4996ドル＝約3億9000万円）、10位に岩井千怜（178万174ドル＝約2億8000万円）と、トップ10に4人が入った。

さらに15位の勝みなみ（170万7091ドル＝約2億6000万円）、20位の畑岡（157万9999ドル＝約2億4000万円）、23位の岩井明愛（152万8618ドル＝約2億3000万円）、41位の古江（102万2843ドル＝約1億6000万円）が昨季の賞金1億円を突破。8人で約25億6000万円を稼いだ。今季は史上最多の日本勢15人が参戦となる。



