ＴＣＫ特別区競馬組合（大井競馬場）は１月２８日、２０２６年ドバイ・ワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）に同競馬場所属馬が３頭予備登録したと発表した。

メインのドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）には昨年、韓国で行われたコリアＣ・Ｇ３を制し、年末の東京大賞典・Ｇ１を制覇したディクテオン（セン８歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キングカメハメハ）がエントリーした。

荒山勝徳厩舎からは、昨年のＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１の優勝馬、ファーンヒル（牡７歳、父キンシャサノキセキ）がドバイゴールデンシャヒーン・Ｇ１（ダート１２００メートル）も予備登録している。

また、ドゥラエレーデ（牡６歳、大井・藤田輝信厩舎、父ドゥラメンテ）がゴドルフィンマイル・Ｇ２（ダート１６００メートル）と、ドバイワールドＣ・Ｇ１にダブル登録。同馬は昨年１２月にＪＲＡでの競走馬登録を抹消し、種牡馬入りが発表されたが、大井競馬に所属変更しての現役続行を宣言。出走がかなえば、大井所属馬として海外遠征に向かうこととなる。