ダイカット型とスタンダードなMサイズ！スケーター「おぱんちゅうさぎ」救急ばんそうこう
様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、 人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」のデザインが施された「救急ばんそうこう」が登場。
「おぱんちゅうさぎ」の形をしたユニークなダイカットタイプと、 日常使いしやすいスタンダードなMサイズの2種類が展開されています。
怪我をした際の不安な気持ちを 「おぱんちゅうさぎ」の健気で愛らしい表情が和らげてくれるグッズです☆
スケーター「おぱんちゅうさぎ」救急ばんそうこう
販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など
スケーターから「おぱんちゅうさぎ」のデザインが施された 「ダイカット救急ばんそうこう」と「救急ばんそうこう（Mサイズ）」が登場。
インパクト抜群の「ダイカットタイプ」は、パンツ姿やお気に入りのパンツを履いた姿など全4柄が用意されています。
「Mサイズ」は、ブルーのギンガムチェックを背景に、虹やお花に囲まれた「おぱんちゅうさぎ」をプリント。
その日の気分や傷の大きさに合わせて使い分けることができます。
見た目のかわいらしさだけでなく、絆創膏としての機能もしっかり完備。
どちらのタイプも、パッド部分に傷口につきにくい特殊ネットが使用させれいるため、 交換時の痛みを和らげ、傷口を優しく保護します。
Mサイズには通気孔が設けられており、ムレにくい仕様に。
また、日常の動きでも剥がれにくい粘着力を持たせています。
ダイカット救急ばんそうこう 20枚入り
価格：748円（税込）
内容量：20枚入り（4柄×各5枚）
サイズ：
・ノーマルパンツ 約50mm×33mm
・ドット柄パンツ 約50mm×34mm
・ストライプ柄パンツ 約50mm×38mm
・花柄パンツ 約50mm×33mm
「おぱんちゅうさぎ」の全身がデザインされたダイカット型の絆創膏。
真っ白なパンツを履いた「ノーマルパンツ」デザインのほか
赤いパンツにドット柄を合わせた「ドット柄パンツ」
カラフルな縦縞模様がインパクト大な「ストライプ柄パンツ」
カラフルなお花を散りばめた「花柄パンツ」姿など、全4種類のデザインが楽しめます。
持ち運びに便利なボックス入りなのも嬉しいポイントです。
救急ばんそうこう Mサイズ 20枚入り
価格：495円（税込）
内容量：20枚入り
サイズ：Mサイズ（約19mm×72mm）
使いやすいスタンダードサイズの絆創膏もラインナップ。
通気孔がありムレにくく、傷口につきにくい特殊ネットが使用されています。
ポップでかわいい「おぱんちゅうさぎ」のお顔柄です☆
持ち運びに便利なボックスに入った、機能性も備えた救急絆創膏。
スケーターの「おぱんちゅうさぎ」救急ばんそうこうは、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店などで販売中です☆
© KAWAISOUNI!
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ダイカット型とスタンダードなMサイズ！スケーター「おぱんちゅうさぎ」救急ばんそうこう appeared first on Dtimes.