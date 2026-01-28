様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、 人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」のデザインが施された「救急ばんそうこう」が登場。

「おぱんちゅうさぎ」の形をしたユニークなダイカットタイプと、 日常使いしやすいスタンダードなMサイズの2種類が展開されています。

怪我をした際の不安な気持ちを 「おぱんちゅうさぎ」の健気で愛らしい表情が和らげてくれるグッズです☆

スケーター「おぱんちゅうさぎ」救急ばんそうこう

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など

スケーターから「おぱんちゅうさぎ」のデザインが施された 「ダイカット救急ばんそうこう」と「救急ばんそうこう（Mサイズ）」が登場。

インパクト抜群の「ダイカットタイプ」は、パンツ姿やお気に入りのパンツを履いた姿など全4柄が用意されています。

「Mサイズ」は、ブルーのギンガムチェックを背景に、虹やお花に囲まれた「おぱんちゅうさぎ」をプリント。

その日の気分や傷の大きさに合わせて使い分けることができます。

見た目のかわいらしさだけでなく、絆創膏としての機能もしっかり完備。

どちらのタイプも、パッド部分に傷口につきにくい特殊ネットが使用させれいるため、 交換時の痛みを和らげ、傷口を優しく保護します。

Mサイズには通気孔が設けられており、ムレにくい仕様に。

また、日常の動きでも剥がれにくい粘着力を持たせています。

ダイカット救急ばんそうこう 20枚入り

価格：748円（税込）

内容量：20枚入り（4柄×各5枚）

サイズ：

・ノーマルパンツ 約50mm×33mm

・ドット柄パンツ 約50mm×34mm

・ストライプ柄パンツ 約50mm×38mm

・花柄パンツ 約50mm×33mm

「おぱんちゅうさぎ」の全身がデザインされたダイカット型の絆創膏。

真っ白なパンツを履いた「ノーマルパンツ」デザインのほか

赤いパンツにドット柄を合わせた「ドット柄パンツ」

カラフルな縦縞模様がインパクト大な「ストライプ柄パンツ」

カラフルなお花を散りばめた「花柄パンツ」姿など、全4種類のデザインが楽しめます。

持ち運びに便利なボックス入りなのも嬉しいポイントです。

救急ばんそうこう Mサイズ 20枚入り

価格：495円（税込）

内容量：20枚入り

サイズ：Mサイズ（約19mm×72mm）

使いやすいスタンダードサイズの絆創膏もラインナップ。

通気孔がありムレにくく、傷口につきにくい特殊ネットが使用されています。

ポップでかわいい「おぱんちゅうさぎ」のお顔柄です☆

持ち運びに便利なボックスに入った、機能性も備えた救急絆創膏。

スケーターの「おぱんちゅうさぎ」救急ばんそうこうは、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店などで販売中です☆

© KAWAISOUNI!

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ダイカット型とスタンダードなMサイズ！スケーター「おぱんちゅうさぎ」救急ばんそうこう appeared first on Dtimes.