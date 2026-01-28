Disney+（ディズニープラス）で、マーベル・ドラマシリーズ『デアデビル：ボーン・アゲイン』のシーズン2を、2026年3月25日より配信開始し！

昼は弁護士、夜はヒーローという二つの顔を持つ男の戦いを描く、マーベル屈指のダークでハードな衝撃作。

世界中に衝撃を与えた前作に続き、さらなるバイオレンスと混沌が渦巻くシーズン2の配信日決定に加え、予告編と場面写真が解禁されました。

ディズニープラス『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン2

配信開始日：2026年3月25日（水）

配信プラットフォーム：Disney+（ディズニープラス）独占配信

出演：チャーリー・コックス、ヴィンセント・ドノフリオ、クリステン・リッター 他

製作総指揮：ケヴィン・ファイギ

マーベルの歴史を塗り替えてきた大人気シリーズの最新作となる、このシーズン2。

主人公は、幼い頃に事故で失明しながらも超人的な感覚を手に入れた、マット・マードック（演：チャーリー・コックス）。

昼は弁護士として正義を追求し、夜は「デアデビル」として法で裁けない悪と戦います。

解禁された予告編からは、ヒーロー作品の限界を突破するほど激しい、剥き出しの暴力描写が見て取れます。

悪を滅するためには残虐さもいとわない、闇の住人としての側面が強く押し出された内容となっています。

闇深まるストーリーと宿敵「キングピン」

マットの宿敵であり、裏の顔は残虐な犯罪王ながらニューヨーク市長へと上り詰めた男、キングピンことウィルソン・フィスク（演：ヴィンセント・ドノフリオ）。

シーズン1ではマットの親友フォギーが無残に殺害されるという衝撃の展開がありましたが、このシーズン2では闇がさらに深まり、両者の対立は激化していきます。

一見平穏に見えるシーンも束の間、狂人キングピンの影が忍び寄り、事態は一変します。

公開された場面写真では、返り血を浴びながら拳を振るうキングピンの鬼気迫る姿が切り取られています。

激化する戦いと仲間たち

デアデビルのもう一人の天敵であるサイコパスの殺し屋、ブルズアイの脅威も迫り、過去最大級の窮地が訪れることを予感させます。

映像の中盤以降はダークで不穏なシーンが連続し、闇夜に紛れて敵を葬るデアデビルの本領が発揮されます。

武器が脳天を直撃し、大量の血しぶきが舞う容赦ないアクションが繰り広げられます。

また、マットが行方不明だというポスターが街中に張り出されるなど、不穏な空気は一層濃さを増しています。

私立探偵「ジェシカ・ジョーンズ」の参戦

さらにシーズン2からは、トラウマを抱えた私立探偵ジェシカ・ジョーンズ（演：クリステン・リッター）が登場します。

新たな人物の介入により、死闘は確実残酷さを増していくことになります。

ストーリーの詳細は未だ闇に包まれていますが、映像の最後にはヒーローとは思えないヴィランのような笑みを見せるデアデビルの姿も。

血みどろの暴力に次ぐ暴力の先に待つ衝撃とは何か、期待が高まります。

「普通」「無難」といった表現を全て吹き飛ばす、思わず目を背けたくなるほどのバイオレンス・アクション。

まもなく闇夜からやってくる、マーベル屈指の衝撃作に注目が集まります☆

ディズニープラス『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン2の紹介でした。

