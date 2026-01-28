女優の稲垣来泉さんが、雑誌「B.L.T.」3月号(1月28日発売)より新連載「くるみのる」をスタートさせました。

【写真を見る】【 稲垣来泉 】 「B.L.T.」３⽉号から新連載スタート 「私⾃⾝の成⻑も感じることができる連載になる」「私もワクワクしています！」





今月、15歳になった稲垣さんは、4歳から役者としての人生を歩み始め、すでに10年以上のキャリアを持ちます。チャーミングで天真爛漫な演技が視聴者を魅了する一方、雑誌「ニコラ」の専属モデルも務めており、ティーン世代からは憧れの存在としても注目を集めています。









そんな彼女が今回、新たに挑戦する連載企画のコンセプトは「動詞の“る”」です。「走る」「乗る」「跳ねる」「渡る」といった動詞の「Do」をテーマに、「被写体としてどう写真に写るのかを⼥優として探求」していくというユニークな内容となっています。







初の誌面連載に稲垣さんは、「素の稲垣来泉の思考や世界観、感情を表現し、写真に収めていただけるんだ、という感覚があったのでとても嬉しく、とにかく撮影が楽しみという気持ちでいっぱいでした」と喜びを明かしました。









また撮影については「スタッフの皆さんと色々な動詞の『る』を探しながら撮影しているので、その時間がとても楽しく、思わずはしゃいでしまう瞬間がたくさんありました」と表現する楽しみを語りつつ、「役者として役を演じること、モデルとしてメイクやコーディネートを見せること、どちらともまた違った経験をさせていただいているので、私自身の成⻑も感じることができる連載になると思っています。どんなページになるのか、私もワクワクしています!」と自身の成長にも楽しみな様子を語っていました。



そんな稲垣さんに「B.L.T.」編集長は、「連載の先に、女優としての“実る”がありますように」と、期待を寄せていました。







【 稲垣来泉さん プロフィール 】



生年月日：2011年1月5日

身長：156cm

血液型：A型

趣味：漫画・アニメ鑑賞・ピアノ

特技：早口言葉・どこでも寝れる事



