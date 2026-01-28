犬にとって危険な室内環境の特徴

1.家電製品のコードが露出している

自宅の室内で起こりやすい事故には、電化製品のコードを犬が噛んでしまったことによる感電があります。

犬は口に入れることで、“そのものが何であるか”を噛んで確かめようとします。

コンセントにささったままの電化製品のコードを噛んでしまうと、犬が感電し、口の中に火傷を負ったり、内臓に損傷が及んだりすることがあります。

飼い主が愛犬が感電したことに気づけないままでいると、命にも関わる恐れのある恐ろしい事故です。

対策としては、今使わない不要な電化製品のコードは、コンセントから抜いておくことです。使用し終わったらコンセントから抜くクセをつけましょう。

また、コンセントから抜くことができない家電製品のコードには、ペット用の噛みつきを防ぐコードカバーを取り付けましょう。

2.小物が床やテーブルに置かれている

化粧品・アクセサリー・薬・電池・文房具などの小物は、犬が誤飲誤食をしやすいものです。

化粧品や薬であれば、副作用が起きたり、中毒症状が起きたりすることがあります。アクセサリーであれば、食道や胃や腸の粘膜を傷つけてしまったり、腸閉塞を起こしたりすることがあります。

文房具であれば、粘膜に刺さってしまったり、胃の中にとどまってしまったりすることがあります。

ボタン電池やリチウム電池を飲み込んでしまった場合では、電池から放電されるアルカリ性の液体によって、食道や胃の粘膜を腐食させ、短時間で重篤な損傷になる恐れがあります。

対策としては、小物を床やテーブルの上に出しっ放しにしないことです。使い終わったらすぐに片づけるようにしましょう。とくに幼い子供がいる家庭では要注意です。

3.床の素材が滑りやすい

フローリングなどの滑りやすい床の素材は、犬の関節や足腰に大きな負担をかけます。日々の負担の積み重ねによって、炎症や痛みを引き起こすことがあります。

滑って踏ん張ったとき、痛めてしまったり、脱臼してしまったりすることがあります。転倒すると、靱帯を痛めることもありますし、骨折してしまうこともあります。

対策としては、フローリングには滑り止め塗料のコーティングをしたり、ペット用の滑らないタイルカーペットを敷いたりすることです。

4.階段にペットゲートが設置されていない

階段は人間が上り下りしやすい設計になっています。体の構造が違う犬にとっては、非常に上り下りしにくいものです。

滑って転倒したり転落したりすると、大怪我を負う可能性があります。犬が階段の上り下りをするということは、命にも関わる恐れのある危険な行為です。

転落や転倒によって損傷した部位によっては、後遺症によって寝たきりになる可能性も考えることができます。

対策としては、階段ペットゲートを設置し、犬が自由に上り下りすることができないようにすることです。

5.観葉植物が置かれている

観葉植物の中には、犬が誤飲誤食した場合、中毒症状を起こすものが多く存在します。

ほんの少量を口にしてしまった場合でも、嘔吐や下痢の症状を引き起こすことがあります。また、神経症状を引き起こす可能性もあります。

対策としては、犬が誤って口にしてしまっても悪影響を及ぼすことのない観葉植物を置くことです。また、犬が絶対に届くことのない場所に置くようにしましょう。

まとめ

犬にとって危険な室内環境の特徴を5つ解説しました。

家電製品のコードが露出している 小物が床やテーブルに置かれている 床の素材が滑りやすい 階段にペットゲートが設置されていない 観葉植物が置かれている

最も安全で快適であるはずの自宅の室内にも、犬にとっての危険が多く潜んでいます。飼い主のちょっとした油断が愛犬を危険に晒してしまうことがあります。

改めて、愛犬のための安全で快適な室内の環境づくりを見直してみましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)