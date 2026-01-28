先日の記録的な大雪によって、ＪＲでは除雪作業のため、１月２８日と２９日の２日間、午後９時以降に札幌駅を発着する列車を運休します。



帰宅の足に大きな影響が出そうです。



（ＪＲ北海道 島村昭志常務）「今晩とあすの晩、２１時以降札幌駅を発着する列車を運休して、除雪の時間をしっかり確保して、遅延・運休が発生しないような状況に戻したい」



ＪＲ北海道は２８日と２９日の２日間、午後９時以降に札幌を発着するすべての列車を運休します。





快速エアポートの最終列車は札幌発が午後８時４分、新千歳空港発が午後８時４７分となります。この影響で２８日は快速エアポートや特急など１１３本を運休し、およそ２万６０００人に影響が出る見込みですが、代行輸送は実施されません。（ＪＲ利用者）「受験生で遅くまで勉強しているんですけど、いつもよりは早く帰らないと」（ＪＲ利用者）「除雪できない方が影響が大きいのでやってもらえたら」２５日の記録的な大雪の影響でＪＲのダイヤは大きく乱れ、２７日までの３日間で１２００本以上が運休しましたが、２８日朝の通勤時間帯は多くの列車が運転できていました。なぜここにきて夜間の運休が必要なのでしょうか。（ＪＲ北海道 島村昭志常務）「除雪が十分に確保できていない中、月曜の運転再開以降、月曜日も火曜日も運休・遅延が多発している。除雪時間をしっかりとって側雪をしっかり取りきる」いまの除雪では線路のすぐ脇にある「側雪」と呼ばれる雪の壁が取り除くことができず、ポイントの切り替えに不具合が生じやすい状態になっているということです。さらなる運休や遅れを発生させないために、２８日と２９日の２日間の除雪作業で側雪を重点的に取り除く必要があるといいます。（ＪＲ北海道 島村昭志常務）「多くのお客様にご迷惑をおかけする状況は重々承知しているが、これをやらないといつまでたっても迷惑をかけることが続いてしまう。どうかご理解をいただければ」（阿部記者）「札幌駅近くの新千歳空港行のバス乗り場です。きょうも高速道路が止まっている影響で運休している旨の張り紙がはられています」札幌と新千歳空港を結ぶ空港連絡バスは、大谷地を発着する路線以外は２８日も運休しています。しかし、北海道に到着する人の移動手段を確保するため、バス会社は午後９時以降に、新千歳空港から大谷地バスターミナルへ向かう臨時のバスを運行させるということです。札幌を襲った記録的な大雪。交通への影響はまだ続きそうです。