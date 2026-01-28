アザラシと飼育員にも見えてくる？ 陸上女子2人の“仲良しツーショット”に「ラブリーですね」反響続々

福部真子が秦澄美鈴とのツーショットを公開し、反響を呼んだ(C)産経新聞社

陸上女子100mハードルの日本記録保持者である福部真子（日本建設工業）が自身のインスタグラムを更新し、女子走り幅跳びの秦澄美鈴（住友電工）とのツーショットを公開している。

福部はインスタで「らぶりーダイナマイト秦！」と投稿し、ハッシュタグで「#一期一会ショット」「#アザラシと飼育員にも見えてくるショット」と記した。

この投稿には「笑顔が素敵すぎる2人、仲良しさん」「いつも笑顔が素敵です！」「2人の笑顔可愛くてお似合いだょ」「ラブリーですね」「どっちがあざらし？」と、多くの反響が寄せられ、2人の仲の良さがわかる写真に喜ぶファンが続出した。

福部は昨年9月に東京で行われた世界陸上で準決勝敗退。13秒06の記録で1組7着という結果に終わっている。

［文／構成：ココカラネクスト編集部］