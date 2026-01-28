【速報】立花孝志氏に330万円の賠償命令 “デマを用いてでも、世論を誘導する意図でこれを行ったと評さざるをえない” 兵庫県議が名誉毀損を訴え起こしていた損賠訴訟 神戸地裁尼崎支部
２０２４年の兵庫県知事選の街頭演説で、ウソの内容を発言し名誉を傷つけられたとして、兵庫県議会の丸尾牧議員（６１）がＮＨＫ党党首・立花孝志氏（５８）に損害賠償を求めていた裁判。
神戸地裁尼崎支部は１月２８日、立花氏に対し３３０万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
訴状によると「ＮＨＫから国民を守る党」の立花孝志党首は、２０２４年に立候補した兵庫県知事選の街頭演説で、“県議会の丸尾牧議員が、斎藤元彦知事のパワハラ問題を告発する文書を作り、県庁内でデマを流している”という旨を発言。
１月２８日の判決で神戸地裁尼崎支部は、“立花氏が虚偽内容と知りながら、あえて街頭演説で発言したと認められる。デマを用いてでも、世論を誘導する意図でこれを行ったと評さざるをえない”などとして、立花氏に対し３３０万円の賠償を命じました。
丸尾牧県議（判決後の囲み取材で）
「まずは何よりほっとしたというのが思いです」
「今回の判決を契機に、こういうことが二度と起こらないように１つの警鐘になる判決」
立花氏をめぐっては、「警察の取り調べを受けているのはたぶん間違いない」などと事実無根の発言をし、別の兵庫県議の名誉を毀損した罪で、去年１１月に逮捕・起訴されています。