アスクル、システム障害のお詫びで“大幅値下げ”セール 「復活特別企画」開始、概要を発表
アスクルは、事業所向け「復活特別企画」を1月30日から実施する。システム障害のお詫びと感謝の気持ちを込め、仕事場で需要の高い仕事場の日用品を復活特別価格で提供する。
【画像】アスクルに何が起こっていたか？ 時系列、攻撃の詳細、原因分析など
アスクルをめぐっては、昨年10月、ランサムウェア感染に伴うシステム障害が発生し、事業所向け（BtoB）通販サービス「ASKUL」「ソロエルアリーナ」が大きく混乱。1月21日より従来通りの商品の取り扱いを再開した。
「復活特別企画」では、コピー用紙をはじめ、ティッシュやペーパータオル、クリアホルダー、ミネラルウォーター、プラスチックグローブなどオリジナル商品500点以上を20％大幅値下げ。年度末や新年度の需要期に向けたニーズに対応したラインナップとなる。
このほか1月23日から、システム障害の影響で賞味期限が間近となった飲料・食品など約4000点を30％以上オフで販売開始（アウトレット）。2月下旬にはメーカー商品セール、4月上旬にはまとめ割などを予定。
「当社は、今回お客様にご不便とご心配をおかけしたことを真摯に受け止め、今後、安定したサービスのご提供とセキュリティ強化に引き続き取り組むとともに、仕事場に欠かせない商品をお求めやすい価格でお客様にお届けできるよう、努めてまいります」とコメントする。
■オリジナル商品「復活特別価格」概要
期間： 2026年1月30日（金）から
※コピー用紙のみ、2026年3月2日（月）18時で終了
ASKUL
ソロエルアリーナ
内容： すべての仕事場で需要の高いオリジナル商品500点以上が20％以上オフ
