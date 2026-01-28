志田こはく、今年の挑戦は貝類 佐久間宣行がデレデレでファーストサマーウイカがツッコミ「パパがすぎる！」
カエルムはNY発祥のファッション＆カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選出した2026年にさらなる活躍が期待される人を部門ごとに表彰するアワード『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』授賞式を28日に都内で開催。事前会見に“IT GIRL”俳優部門を受賞した俳優の志田こはくが登壇した。
キュートなスタイリングで笑顔を振りまいた志田。今年、挑戦したいことを問われると「貝類に挑戦」とする。すでに挑戦済みだそうで志田は「牡蠣を今年に入って食べまして、すごくおいしくて！」とにっこり話すと、隣りにいた佐久間宣行は「おいしいよね〜」とデレデレ。ファーストサマーウイカは「パパがすぎる！」とツッコむと佐久間は「娘と同い年なんだよ」と笑っていた。
『NYLON'S NEXT AWARDS』は、毎年新年の人気特集企画“NYLON'S NEXT”を起点に誕生したアワード。“NYLON'S NEXT”は、その年にNYLONが特に注目し、プッシュしたい次世代の才能を誌面で表彰してきた恒例企画で、ファッション、音楽、俳優、クリエイターなどさまざまなジャンルから選出してきた。この特集企画の思想をリアルな場へと拡張し、NYLONが選出する「2026年にさらなる活躍が期待される人物」を表彰するアワードとして、今年初開催された。
■受賞者一覧
K-POPボーイズグループ部門：TOMORROW X TOGETHER
K-POPガールズグループ部門：KiiiKiii
J-POPグループ部門：超特急
“IT BOY”俳優部門：庄司浩平
“IT GIRL”俳優部門：志田こはく
キャラクター部門：KUROMI
“イケオジ”CREATOR部門：佐久間宣行
“IT GIRL”ノーボーダー部門：ファーストサマーウイカ
アスリート部門：2025 Jリーグベストイレブン
コメディアン部門：ナユタ
カルチャーメーカー部門：RICO HIRAI
キュートなスタイリングで笑顔を振りまいた志田。今年、挑戦したいことを問われると「貝類に挑戦」とする。すでに挑戦済みだそうで志田は「牡蠣を今年に入って食べまして、すごくおいしくて！」とにっこり話すと、隣りにいた佐久間宣行は「おいしいよね〜」とデレデレ。ファーストサマーウイカは「パパがすぎる！」とツッコむと佐久間は「娘と同い年なんだよ」と笑っていた。
■受賞者一覧
K-POPボーイズグループ部門：TOMORROW X TOGETHER
K-POPガールズグループ部門：KiiiKiii
J-POPグループ部門：超特急
“IT BOY”俳優部門：庄司浩平
“IT GIRL”俳優部門：志田こはく
キャラクター部門：KUROMI
“イケオジ”CREATOR部門：佐久間宣行
“IT GIRL”ノーボーダー部門：ファーストサマーウイカ
アスリート部門：2025 Jリーグベストイレブン
コメディアン部門：ナユタ
カルチャーメーカー部門：RICO HIRAI