モデルの益若つばさ（40）が27日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。自身が英会話を勉強したきっかけを明かした。

2007年、21歳で結婚。翌08年、長男を出産。13年、27歳の時に離婚してシングルマザーに。長男は現在、高校2年生の17歳になった。

この日は「過熱する中学受験のリアル」がテーマ。益若の長男は小学校受験で私立小学校に入るも、途中でアメリカンスクールへ。そこから「英語に特化した英語の授業がある学校がいい」という長男の要望で中学受験をすることになったという。

ただ、志望校は「（英検の）準2級クラスを持っていないと受験資格がない」学校だとし、「英検準2級をまず資格を取らないといけないってところから始めたので、大手の塾も通ったんですけど、大手の塾って全部英語では教えてくれないんですよ。（志望校は）問題文も英語だったので、理科とか社会、ま国語とか算数とかあるのも、基本全部英語で個人的にすっごい探して、全部英語で教えられる先生を見つけて、塾行ってない時はおうちに家庭教師に来てもらって」と明かした。

MCの上田晋也から「益若さんは英語ご堪能なんだっけ？」と質問。これに、益若は「英語が私、全然できなかったんですけど、アメリカンスクールって面談とかも容赦なく英語なんですよ、先生が」と苦笑。「私も英会話スクール通って一緒に（覚えました）。必死に」と話した。

さらに「英語の単語をとにかく覚えなきゃいけなかったので、家事している合間とかに、私が分からないフリをして“この単語ってどういう意味だっけ？”とかって言いながら教えてもらうっていう作戦。あとは発音がやっぱり私だとどうしてもカタカナなので、アメリカ人の友達とか、韓国人の友達とかを“ちょっと晩御飯ごちそうするから来てくれない？”って言って呼んで、その子達にレッスンしてもらって」と回顧。「みるみる、どんどん覚えてって、（英検準2級は）1回で取れました」とした。

それでも「最初息子が自分の意思で決めたんですけど、やっぱ塾とか毎日英語とかなってくると、勉強やらされて辛いムーブみたいな。なんかちょっと被害者ムーブみたいに、なんかママにやらされているんだみたいな感じで。「ママはどっちでもいいと。自分で言ったんだよね」っていうのを何回も意思確認して……。やらされてるっていうのが、そうなっちゃうとギクシャクしちゃうので“あくまでオーダー受けた人”みたいな」と苦笑。「一回“受けません”って言い出したんです、途中で。“もうやらない”って言って、しばらくやめたんです、私も。でもやっぱり親としては調べちゃってるし、やっぱり子どもの意思とはいえど、やっぱちょっと親の中ではお受験させたいなっていうのがやっぱちょっと出てきちゃってて。ってなった時に“公立だとね”みたいな。“じゃあ今日から漢字の勉強しようか”って言って、漢字の勉強出したんですよ。ちょっと漢字のドリル出したら“やっぱ俺英検受ける”って。自分の人生こっちの方がいいかもってなれました」とした。

そんな長男も17歳の高校2年生に。「結果私立には行ったんですけど、公立に行くっていうパターンももしかしたら良かったのかなって今でも思うことがあって」と益若。「近くのお友達と遊べるっていういいところもあるんですね。だからどっちにもすごく良さがあるなって実際入って思ったのと、お受験をするっていうのは人生の一個勝った結果、なんかそういう経験をさせてあげれたから、本人の自信には繋がっている」と話した。