元テレビ東京プロデューサー佐久間宣行氏（50）と、同氏が総合プロデュースするアイドルグループ「DRAW♡ME」が28日、都内で、「NOBROCK FES 2026〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」記者発表会に出席した。

同フェスは2月3日、パシフィコ横浜国立大ホールで開催。佐久間氏が手がけるYouTubeチャンネル「NOBROCK TV」の出演者、森脇梨々夏（23）の「1日限定でアイドルをやりたい」発言をきっかけにグループを結成、“夢をかなえる“イベントとして行う。メンバーは森脇をリーダーに立野沙紀（31）二瓶有加（30）福留光帆（22）風吹ケイ（26）みりちゃむ（23）。10日に公開された楽曲「素直でごめんね」のミュージックビデオ（MV）は28日現在、290万回再生を記録している。

佐久間氏は「5年前にテレビ局をやめて、テレビでできない企画、尺の長いもの、まだ知られていない人とかを扱いたいと思ってYouTubeをやってきた」。5年たった今「テレビとは違う面白さがあるといわれる芸人さんが出てきたり、企画がNetflixにいったりもした」いうが、イベントは手がけてこなかった。その理由は「人前に見せたい人やコンテンツがないとやらない」だった。

だが今回、「森脇（梨々夏）さんの言葉をきっかけに、人前に見せたい人たちができた」とし、「芸能の世界では頑張っていれば誰かが見つけてくれて、人生が変わることもある。そんなようなことを感じて、またいろんな人が頑張れるんじゃないかなって。そんなステージになればうれしい」と真意を語り、「彼女たちの奇跡がかなう瞬間を見届けてほしい」と呼びかけた。