¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¤µ¤ó¡¢ÂçÀ¾Î®À±¤µ¤ó¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¤µ¤ó¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤µ¤ó¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤µ¤ó¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¹¥®Ìô¶É50¼þÇ¯ ¿·CMÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¡£7¿Í¤¬¥¹¥®Ìô¶É¤Î¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢·ò¹¯¡¦åºÎï¡¦²÷Å¬¡¦°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¹¥®Ìô¶É¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ë¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ÑÀª¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯ÍÑ¤ÎÍýÍ³¡£ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤Î¥¹¥®Ìô¶É¤È¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤âÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÌÀ¤ë¤¯¡¢Á°¸þ¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ª»ÏÌÀ¤ë¤¯ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¡¢½¢Ç¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂç¶¶¤µ¤ó¡£ÂåÉ½¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Çà¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î½¢Ç¤¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤â50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡Ä50¼þÇ¯¡Ä50¼þÇ¯¤«¡©á¤È¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¸À¤¤´Ö°ã¤¤¡£
¤¹¤«¤µ¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÁíÎ©¤Á¤Ç¡Ö¤ª¡¼¤¤¡ª¡×¡Ö°ã¤¦¤ä¤í¡×¡Ö¥Ü¥±¤ë¤Î¤ä¤á¤í¡×¡Ö5¼þÇ¯¤ä¡×¤È¥ä¥¤¥ä¥¤ÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¶ì¾Ð¤¤¡£à5¼þÇ¯¤«¡Äá¤Èµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·à(5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨)³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥®Ìô¶É¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¡¢º£¤«¤é¥¹¥®Ìô¶É¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËËÍ¤¿¤ÁÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ªá¤ÈÂç¶¶¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Èª¤µ¤ó¤Ï¡¢à¼Â²È¤Î¶á¤¯¤ÇÂç¤¤Ê¥¹¥®Ìô¶É¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£á¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏàÊì¤¬°ìÈÖ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥®Ìô¶É¤Î¡Ö¥¹¥®¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ºÇ¶á¼«¿È¤¬´¶¤¸¤ë¡Ö¡»¡»²á¤®¡×¤Ï¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢Âç¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¤¥¹¥®¡×¤È²óÅú¡£à¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°Çã¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤ÇÇã¤¤¥¹¥®¤«¤Êá¤È¡¢ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀ¾Èª¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃù¤á¥¹¥®¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢à¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡Áá¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£à(Çã¤¤Êª¤Ç)²¿ÇÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤È¤«¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¡£Êì¤È°ì½ï¤Ë(¥¹¥®Ìô¶É)¤ÇÃù¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤ÆÆ»»Þ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ªÆÀ¥¹¥®¡×¤È²óÅú¡£à¤ªÆÀ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£(¥á¥ó¥Ð¡¼)¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éá¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Â¾¤Î£¶¿Í¤âð÷¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¾Ü¤·¥¹¥®¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢à(CM»£±ÆÃæ¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤é)¡ÖÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¾Ü¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¥¯¡¼¥Ý¥ó¾Ü¤·¤½¤¦¤Ê´é¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªá¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ²óÅú¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö´ØÀ¾¿Í¤ä¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í¤§¡Á¡×¤È¸ý¡¹¤ËÆ£¸¶¤µ¤ó¤òË«¤á¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤ê¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¾Ü¤·¤¤´é¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¤Èà¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªá¤È´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸æÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿§¤ó¤Ê»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤¹¤®¡×¡¢ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ë¾Ü¤·¥¹¥®¡×¡£Ä¹Èø¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸³Ú¤·¤ß¥¹¥®¡×¤È²óÅú¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²áÈ¾¿ô¤¬Çã¤¤Êª¤ä¤ªÆÀ¾ðÊó¤ËÌÜ¤¬Ìµ¤¤¤È¤¤¤¦²óÅú¤ò¤¹¤ë¡¢ÂçºåÈ¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
