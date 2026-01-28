2025年のドラフトでプロ野球のソフトバンクからドラフト1位で指名された佐々木麟太郎選手が28日、今後について語りました。

日本の花巻東高校出身で卒業後、アメリカのスタンフォード大学へ留学し現在2年生の佐々木選手。

NPBのドラフトで指名があったことについて佐々木選手は「ドラフト指名にあったことはすごく光栄なことで、私の小さい頃のひとつ大きな目標でした。想定外なところがあり、驚きの部分もありましたが指名には光栄に思っていますし率直にうれしい気持ちでした」と振り返りました。

「ただそこには深く考えすぎず今自分が置かれている環境と責任を全うしなくてはいけない。いまスタンフォード大学の野球部に所属していることは間違いないのでシーズンも来ますし、自分自身の役割と責任を果たすことに集中していきたい」と話しました。

大学卒業を目指すことに関して、「スタンフォード大学の選手とかもそうですけど、途中で一度休学してメジャーのオフシーズンとかに休学制度をとりながら授業を受けて、卒業してった選手もいました。私自身も今シーズンの戦い通して色々な選択していく形になると思いますが、最終的に私もスタンフォード大学を卒業したいという思いを持っているので、何年かかるかも分からないですし、長い時間をかけてでもしっかり卒業したいと思っています」と語りました。