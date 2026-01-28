吉本新喜劇の間寛平ＧＭと座員の末成映薫が２８日、「第四十八回 吉本新喜劇ＧＭ月例会見」に出席した。

末成は２月２３日に開催する「映薫とやすえのラッハーンで脳みそチューチューシちゃうぞ♡みたいなディナショーｐａｒｔ９」（リーガロイヤルホテル大阪）の告知のために登場した。

告知の際、末成が来年８０歳になると明かすと寛平ＧＭは「８０歳。僕より４歳上やんか。今までずっと（年齢を）ごまかしてたん。同じ歳やとか言っておいて」とツッコんだ。

開き直った末成は「走ることもできます」と報告。ディナーショーでは「チアもやらせていただきます。（足はまだ）上にあがります」と得意げで「おいしい食べ物とよく笑っていただいて、そして美しい歌声と。みなさまに楽しんでいただきたいな」に語った。

５年前には、スカイダイビングで４０００メートルの高さから飛んだという末成は「死んでも大丈夫。やれる時はやっとこうと思ったんで、老いていったら、そういうこともできなくなる、今はまだできる。いろんなことに挑戦します」と宣言。背筋がピンと伸びた健康的な美貌の秘訣を聞かれると「他人よりちょっとだけ手間をかけてます。運動は大事。筋力をつけることと手作りの食事。パックは毎日やっています、大事です。ちょっとしたことでも長いことしたら違いがでます」と明かした。

さらに、末成が東京公演で「毎日２万歩歩いて、歩いたんですけど３日間しんどくて。無理はダメですね」と話すと、寛平ＧＭは「２万歩はすごいね」と目をぱちくり。乳酸菌を取ることを心がける末成が「納豆とかぬか漬けやってるから、取るようにしてます。ぬか漬け、おつけもん」と答えると、寛平ＧＭは「ぬか舐めてるかと思った」と言い笑わせていた。

末成がＮＧＫに出演する日にスポーツバイク（自転車）で来ていたとアキが証言すると、末成は「９０歳までは頑張りたいな」と意気込んだ。