写真が放つ“オーラ”に見惚れるファンが目立った。ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する「夕食会」に出席。球団は夕食会後に、MVPの表彰盾を持った大谷の写真を公式X（旧ツイッター）で投稿した。これとは別に“もう1枚”投稿されていた写真が話題を呼んでいる。

ファンの注目が集まっているのはドジャースのスペイン語版の公式X。こちらのアカウントで投稿された大谷の記念写真は、同じように表彰盾を両手で持っているが、背景を見る限り、英語版アカウントとは違った場所で撮影されている。

大谷に差し込む光が、夕食会で着用していたダークブルーのスーツを際立たせており、カメラに向けた表情も凛々しく映えている。盾の中央に刻まれた「Shohei Ohtani」がくっきりと映し出されており、光が生み出した“演出”に「世界一かっこいい」「史上最高」「おめでとうショウヘイ、本当にふさわしいよ」「すごく素敵だ」とファンも虜になったようだ。

昨季、3年連続4度目のMVPに輝いた大谷は、真美子夫人とお揃いの“ブラックコーデ”で参加。英語のみで行ったスピーチでは、オーナーのマーク・ウォルター氏をはじめ、ドジャース球団のフロント、チームメート、スタッフのサポートに敬意を示した。（Full-Count編集部）