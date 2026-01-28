ロイヤルホスト「北海道フェア」開催、時鮭・真鱈・いくら・山わさびなど道産食材を使用

〈期間限定フェアにステーキや御膳が登場〉

ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」は2月18日から、全国計210店舗でフェア「Good JAPAN・春 北海道の恵み」を開催する。

ロイヤルホストでは、季節ごとに「Good JAPAN」シリーズとして、産地や素材の背景、その土地ならではの食文化を大切にし、素材本来の美味しさを活かしたメニューを展開している。

今回の「Good JAPAN・春 北海道の恵み」では、時鮭（ときしらず）や真鱈、山わさび、ハスカップ、きたあかりなど、北海道産食材を使用したメニューが登場。販売期間は5月中旬までを予定している。

「Good JAPAN」シリーズ

■「Good JAPAN・春 北海道の恵み」フェアメニュー

◆アンガスサーロインステーキ〜山わさびのクリームソース〜 きたあかりのマッシュポテト添え（225g／100g）

100g：3,058円／225g：4,708円（税込）

【この記事のすべての画像(14点)を見る】ロイヤルホスト「いくらと時鮭、蟹のご飯＆真鱈と牡蠣のあつあつグリル」「北海道産真鱈とあさりのアクアパッツァ仕立て」「ハスカップのクリームソーダ」など

◆きたあかりと真鱈のマッシュポテトグラタン

1,628円（税込）

◆北海道産真鱈とあさりのアクアパッツァ仕立て（パン付）

1,408円（税込）

◆北海道産きたあかりのフライドポテト〜黒胡椒＆パルミジャーノ・レッジャーノ〜

968円（税込）

◆北海道産真鱈フライときたあかりのフライドポテト

〜黒胡椒＆パルミジャーノ・レッジャーノ〜

1,298円（税込）

◆北海道産豚「ゆめの大地」使用 豚丼ランチ（北海道産真鱈フライ、味噌汁、漬物付）

2,728円（税込）

◆オニオングラタンハンバーグ

2,288円（税込）

◆蟹ピラフ＆オニオングラタンハンバーグ＆真鱈フライ（北海道産コーンのポタージュ付）

3,828円（税込）

◆いくらと時鮭、蟹のご飯＆真鱈と牡蠣のあつあつグリル（サラダ・味噌汁・漬物付）

3,828円（税込）

◆ハスカップのクリームソーダ

693円（税込）

◆ハスカップワイン（甘味果実酒）

858円（税込）

ロイヤルホスト「Good JAPAN・春 北海道の恵み」フェア

■各メニューの特徴

アンガスサーロインステーキは、米国産アンガスサーロインに、店舗仕込みのクリームソースを合わせた一皿。自社セントラルキッチンで作るグレイビーソースに、北海道産山わさびを加え、爽やかな辛味とコクを楽しめる。付け合わせには、北海道産玉ねぎのグリルと、きたあかりのマッシュポテトを添えた。

【画像14点】ロイヤルホスト「北海道産真鱈とあさりのアクアパッツァ仕立て」「オニオングラタンハンバーグ」など

北海道産真鱈とあさりのアクアパッツァ仕立ては、北海道産真鱈と厚岸産あさり、海老を使用。付け合わせのパンを、スープに浸して食べるのもおすすめだという。

※海老は国産ではない。

北海道産きたあかりのフライドポテトは、ほくほくとした食感と自然な甘みが特徴の「北海道産きたあかり」をシンプルに素揚げしたフライドポテト。塩やブラックペッパー、パルミジャーノ・レッジャーノをかけて仕上げた。好みでアイオリクリームソース（ガーリックマヨネーズ）をつけて楽しめる。

北海道産真鱈フライは、皮付きの切り身を使用。店舗で一枚ずつ生パン粉を付けて揚げることで、衣はサクッと、身はふっくらとした食感に仕上げている。好みでタルタルソースやレモンをつけて楽しめる。

北海道産豚「ゆめの大地」使用豚丼ランチは、平日ランチ限定メニュー。きめ細やかな肉質と甘みのある脂が特徴のブランド豚を、高温の溶岩石グリラーで香ばしく焼き上げた。十勝の老舗の甘辛ダレを使用し、真鱈フライや味噌汁、漬物とセットにして提供する。

オニオングラタンハンバーグは、ロイヤルホスト定番の「黒×黒ハンバーグ」と「ロイヤルのオニオングラタンスープ」を組み合わせたメニュー。グリュイエールチーズをのせて焼き上げたハンバーグに、北海道産玉ねぎの甘みを活かしつつ、ハンバーグに合うようソースを加えてアレンジしたオニオンスープを合わせた。付け合わせの玉ねぎも北海道産。皮付きのまま焼き上げることで蒸した状態となり、素材本来の甘さとコクが際立つという。

※ハンバーグに使用している玉ねぎは北海道産ではない。

いくらと時鮭、蟹のご飯＆真鱈と牡蠣のあつあつグリルは、北海道産いくら、時鮭、国産紅ずわい蟹を盛り込んだご飯に、真鱈ときたあかり、牡蠣を合わせた熱々グリルを添えた御膳。

※グリルに使用している海老は国産ではない。

ハスカップのクリームソーダは、北海道産ハスカップの果汁入りシロップとジャムを使用したクリームソーダ。爽やかな酸味のきいた味わい。

ハスカップワイン（甘味果実酒）は、北海道産ハスカップを原料に、ハスカップ特有の酸味とやわらかな苦味を活かしたスイートタイプのワイン。

※ハスカップワインとぶどう果汁を合わせた商品。

※濃縮還元ぶどう果汁は、スペイン製造、チリ製造。