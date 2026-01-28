車に乗せても「お礼ゼロ」のママ友にモヤッ…ガソリン代を請求したら“予想外の一言”が／人間関係人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「人間関係」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2024年1月18日 記事は取材時の状況）
旅行やお出かけなどで誰かの車に乗せてもらったとき、ガソリン代やお礼はどうしていますか？
それはときに、トラブルの火種になることもあるのです。
◆恐怖の一言「ついでに乗せていって」
「『最初はガソリン代くらい別にいいかな』『ついでだし』と思っていたんです。でもそのうち、友人に『車出してよ』って言われるたびに、胃が締め付けられるような嫌な気分になっていったんです」
そう語るのは、埼玉県在住の渋谷夕子さん（仮名・32歳）。車がないと不便な地域に住んでいるため、「家族でひとり一台は常識」です。
「幼稚園に通う子どもの習い事の送り迎えでも、車は必須。そんな地域に、ある日都内から転園してきたご家族がいたんです。ママは免許を持っていないらしくて、ご近所だったので最初は親切心で一緒に買い出しに行ったり、子どもたちを連れて遊びに出かけたりしていました」
しかしいつの間にか、乗せることが“当たり前”になっていたそう。
「気が付いたら毎日のように、『買い物行くとき、ついでに乗せていって』とLINEがくるようになり、ついには『今日はどこか出かけないの？』とお出かけの催促までされるようになりました。
せこいかもしれませんが、ガソリン代も毎回かかるし、ママ友からはお礼はなにもなし。いつも軽く『ほんとたすかる〜』と言われるだけでした」
◆ガソリン代も払わず、お礼もしない友人にモヤモヤ
一度や二度ならまだしも、毎日車に乗せるとなると、たしかに相当なストレスになりそうです。
「思い切って、ガソリン代を少し負担してもらえないか言おうと思ったんです。でも、直接『○円ちょうだい』って言うのはなんか違うような気がして。
私としてはきっちり乗った分だけ払ってほしいというより、お礼の気持ちがほしかっただけというか……」
ときどきお茶をごちそうしたり、「いつもお世話になっているから」と些細な差し入れをするとか。それでも催促するのは心苦しくなったとか。
「だから、最初はなんとなくガソリン代や手間のことをにおわせてみたんですよ。
ママ友が乗っているときに、一緒にガソリンスタンドに寄って給油してみたり。でもまったく我関せずで。『ガソリン代めっちゃ上がったね〜』と話をふっても、『そうなんだ〜』で、終わり。
『このままだと家計が厳しくて、最悪、車処分するかも（笑）』と言ったら、『え〜それはうちも困るう〜（笑）』で終わり。もうまったく響かなくて、こちらが心身ともに疲れ果てました」
◆ガソリン代を請求したら“予想外の一言”が
どんな風に声をかけても、まったく相手には響かず……。そしてついに、直接お金の話を切り出すことに。
「思い切って、『うちも経済的に厳しいから、乗った分だけ負担してくれたら嬉しい』と伝えてみました。そしたら、『どうやって計算すればいいの？』と一言。それを聞いて、モヤモヤが募ったというか……。
本当はお金が欲しいというわけじゃなくて、ただ、相手に合わせて時間を調整したり、送り迎えする手間や苦労も考えてほしい。そのこともやんわりと伝えたのですが、彼女から帰ってきた言葉は、『そのときに言ってくれなきゃわからないよ』と。結局うやむやにされてお礼はなし。
なんだか、ひとりで思い悩んでいたのがバカみたいに思えました」
◆「言ってくれなきゃ分からない」は車関係でよくあるトラブル
この、「言ってくれなきゃわからない」という一言は、ガソリン代や車問題のトラブルのお話の中で、とてもよく出てくるフレーズです。
