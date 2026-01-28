齊藤京子主演『恋愛裁判』劇中アイドルの楽曲「秒速ラヴァー」フル尺MV公開 バラード曲「とおいひかり」配信開始
俳優の齊藤京子が主演する映画『恋愛裁判』（公開中）に登場する劇中アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」の楽曲「秒速ラヴァー」のフル尺ミュージックビデオ（MV）が解禁された。さらにバラード曲「とおいひかり」の配信もスタートしている。
【動画】「秒速ラヴァー」フル尺MV公開＆パリで行ったイベントの模様
本作は、実際の裁判をモチーフに、アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のセンター・山岡真衣（齊藤）が、「恋愛禁止ルール」を破ったことで裁判にかけられ、人間として本能や感情を縛られる矛盾に直面する姿を描き出す。
ハッピー☆ファンファーレは、元・日向坂46の齊藤、私立恵比寿中学の現役メンバー・仲村悠菜、俳優・小川未祐、元・STU48でキャプテンを務めた経験もある今村美月、いぎなり東北産の現役メンバー・桜ひなのの5人で構成。
ライブ場面のためのレッスンや振り入れも入念に行い、それぞれ異なる場での活動経験を活かしながら意見を交わし、リアリティを追求。メンバーでの撮影について齊藤は、「映画の撮影か、ハッピー☆ファンファーレというグループでのアイドル活動か、境目がわからなくなるくらい楽しく、他のメンバーが先にクランクアップをするときは、まるで彼女たちが先に卒業してしまうように感じて大泣きした」とも語っている。
そんなハッピー☆ファンファーレの楽曲「秒速ラヴァー」は、昨年12月より各種プラットフォームにて配信され、SNSでは「神曲すぎ」「最初のイントロから好き!!」「音楽番組呼ばれまくるだろ」などの声が寄せられ、その完成度の高さに称賛が集まっていた。
楽曲制作を手がけるのは、数々のヒット曲を生み出してきたクリエイティブカンパニー・agehasprings。音楽プロデューサーに玉井健二、振付は竹中夏海、衣装は相澤樹が担当するなど、音楽・ビジュアルともにリアルな“アイドル像”を作り上げている。
解禁されたMVには、ステージ上で5人が魅せる息ぴったりなシンクロパフォーマンスがフル尺で収められており、一体感あふれるハッピー☆ファンファーレの世界観がつまった映像となっている。
agehaspringsが手がけたハッピー☆ファンファーレの楽曲――「秒速ラヴァー」、「君色ナミダ」に続く3曲目として、新たにバラード曲の「とおいひかり」の配信も開始。「とおいひかり」は、先日パリで行われた日本映画祭先行イベント「HANABI PRESENTS THE JAP'N POP EVENING」の舞台あいさつで、齊藤が生歌唱を披露した楽曲で、その様子をSNS上で見たファンから注目を集めていた。作中でも重要な位置付けにある楽曲で、ハッピー☆ファンファーレのメンバーを演じた小川未祐が作詞に携わっている。
齊藤による「とおいひかり」の歌唱を含む、パリでの「HANABI PRESENTS THE JAP'N POP EVENING」の模様も、東宝MOVIEチャンネル（YouTube）にて公開されている。
【動画】「秒速ラヴァー」フル尺MV公開＆パリで行ったイベントの模様
本作は、実際の裁判をモチーフに、アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のセンター・山岡真衣（齊藤）が、「恋愛禁止ルール」を破ったことで裁判にかけられ、人間として本能や感情を縛られる矛盾に直面する姿を描き出す。
ライブ場面のためのレッスンや振り入れも入念に行い、それぞれ異なる場での活動経験を活かしながら意見を交わし、リアリティを追求。メンバーでの撮影について齊藤は、「映画の撮影か、ハッピー☆ファンファーレというグループでのアイドル活動か、境目がわからなくなるくらい楽しく、他のメンバーが先にクランクアップをするときは、まるで彼女たちが先に卒業してしまうように感じて大泣きした」とも語っている。
そんなハッピー☆ファンファーレの楽曲「秒速ラヴァー」は、昨年12月より各種プラットフォームにて配信され、SNSでは「神曲すぎ」「最初のイントロから好き!!」「音楽番組呼ばれまくるだろ」などの声が寄せられ、その完成度の高さに称賛が集まっていた。
楽曲制作を手がけるのは、数々のヒット曲を生み出してきたクリエイティブカンパニー・agehasprings。音楽プロデューサーに玉井健二、振付は竹中夏海、衣装は相澤樹が担当するなど、音楽・ビジュアルともにリアルな“アイドル像”を作り上げている。
解禁されたMVには、ステージ上で5人が魅せる息ぴったりなシンクロパフォーマンスがフル尺で収められており、一体感あふれるハッピー☆ファンファーレの世界観がつまった映像となっている。
agehaspringsが手がけたハッピー☆ファンファーレの楽曲――「秒速ラヴァー」、「君色ナミダ」に続く3曲目として、新たにバラード曲の「とおいひかり」の配信も開始。「とおいひかり」は、先日パリで行われた日本映画祭先行イベント「HANABI PRESENTS THE JAP'N POP EVENING」の舞台あいさつで、齊藤が生歌唱を披露した楽曲で、その様子をSNS上で見たファンから注目を集めていた。作中でも重要な位置付けにある楽曲で、ハッピー☆ファンファーレのメンバーを演じた小川未祐が作詞に携わっている。
齊藤による「とおいひかり」の歌唱を含む、パリでの「HANABI PRESENTS THE JAP'N POP EVENING」の模様も、東宝MOVIEチャンネル（YouTube）にて公開されている。