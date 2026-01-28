演歌歌手の藤あや子（64）が27日、Instagramを更新。「ネットでポチッた」と紹介した可愛らしいコーディネートに身を包み、自宅の玄関でポーズを決める写真を披露し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】24歳年下夫との乾杯ショットや可愛らしいコーディネート

2017年4月9日に更新したブログで再婚を発表した藤。お相手の男性は24歳年下で、2025年3月31日のブログでは「結婚8周年を祝いました。他人同士が長く生活を共にすることは絶対難しいと思っていたけど、一度もけんかをすることもなく（愛猫の）マルオレちゃんと家族4人で、穏やかな日々を過ごすことが出来て心からありがたいと思います」と、乾杯している写真を投稿し、夫婦仲むつまじい様子を公開してきた。

またInstagramでは、「渋ーい！大人の日本女性を感じます！」「ステキです！妖艶さがあふれてますね！」と反響が寄せられた収録現場での着物姿や、「高校生ぐらいのお嬢さんかと思っちゃいました！」「スタイル抜群ですね！！」とファンが驚いた私服ショットなども披露してきた。

“ネットでポチッた”可愛らしいコーディネートに反響

27日の投稿では、「来月に迫った“猫の日”恒例の番組収録でした。この日のためにネットでポチッた猫ちゃんデザインのニットを着用」と紹介し、自宅の玄関でポーズを決めてほほえむ写真を披露。この投稿にも「いつも若々しくて美しい」「品がある」「きょうも美人！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）