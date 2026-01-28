プロ野球・西武の郄橋光成投手が28日、契約更改交渉に臨み4000万円増の2億5000万円でサイン(金額は推定)。アメリカに行った際の出来事を明かしました。

球団は1月4日に郄橋投手の残留を発表。その後郄橋投手は1月はアメリカでトレーニングをしました。「握りの位置を変えたりとか、全てをガラッと変えた感じです」と内容を明かしました。元西武でエンゼルスの菊池雄星投手と再会したことについても話し、「僕がそこの場に行って、お時間作っていただいて得た話しなので、これは胸にしまっておきます。メジャーで7年、8年活躍されている方なのですごく勉強になりました」と語りました。

この日の取材対応ではウエーブのかかったメッシュの髪で登場。アメリカで髪を整えたと話し、「英語はあまりしゃべれないですけどパーマとカラーをかけて。だからアメリカ産です。好奇心があったのでどうなるかなって、日本の美容院じゃ味わえないドキドキが体験できました。I wanna be American.『僕はアメリカ人になりたい』っていって任せました」と笑顔を見せました。

この日同じく取材に応じた広池球団本部長は郄橋投手のヘアスタイルについて「特に私からは（何も言っていない）、本人がいいと思っているのでいいと思います。今は髪がたに関しては言う時代でもないと思っていますし、プロですのでしっかりとプレーをしてやってくれればいいと思っています」とコメントしました。

引き続き郄橋投手が西武でプレーをすることについて「相当大きいです。（郄橋）光成がもし戻ってこなかったらと正直考えていた部分はあったで、光成が戻ってきてくれたことによって特に先発の編成は一旦終了しようと、それくらい大きな存在です」と語りました。