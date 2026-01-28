元宝塚歌劇団月組スターで女優の遼河はるひ（49）が28日、兵庫・宝塚市でテレビ大阪の「おとな旅あるき旅 90分スペシャル」（2月28日午後6時30分）の取材会に出席した。

同番組は2009年1月にスタート。俳優三田村邦彦（72）がロケ先でビールや日本酒を飲むシーンが定番となっている。特番では、三田村が遼河の思い出の地宝塚を巡るほか、勝野洋、キャシー中島夫妻と大阪駅周辺、丘みどりと大阪環状線沿線をぶらり歩く。

遼河は96年に宝塚歌劇団に入団、09年に退団した。退団してからは東京宝塚劇場を訪れることはあっても、宝塚大劇場には「それがあんまり来ることがなくて」とロケや100周年の時に来たくらいだという。「10代のころに来て、16年生活していたところで飲み歩くというのが不思議。また違った宝塚を見てる感じがしましたし、でも、1歩お店の外に出ると、昔からあるなじみのお店もある。劇団にいるときは近いけど行けなかった店にも行けて、お客さん気分になれた」と喜んだ。

前日には「退団して初めてプライベートで観に行きました」と現在、上演中の星組公演を観劇したことも明かし、「いろんな記憶がよみがえってきます。大劇場って一番の思い出があるので。銀橋で並んだり、パレードだったり、そういうのを見ると、やっぱり宝塚いいなって思います」と懐かしんでいた。