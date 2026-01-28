まさかの場所で、日向ぼっこする猫さん 仲良しの親子猫に「朝から癒やされた」
「おはようございます。今日は二人で日向ぼっこしてます。」
こんなポストをされたのは、「そば処大むら ペタコンちゃんねる」（@oomurapetakon）さん。
投稿された動画には、お店のショーケース（ディスプレイ）の中で、仲良く上下に並んで日向ぼっこをする2匹の猫ちゃんの姿が映っています。日当たりの良いショーケースは、「そば処大むら」（さいたま市中央区）の店先にあります。
ガラス越しに差し込むやわらかな朝の光の中、ぴったりと寄り添う姿がなんとも微笑ましく、見ているだけで心がほぐれる一幕です。動画に映っている2匹の猫ちゃんのお名前は、飛び三毛がコンちゃん、茶白がペタ君といいます。
「朝から癒やされた」
「最高のショーケース」
「これは見に行きたくなる」
「親子って聞いてさらにほっこり」
投稿には、猫好きな人からさまざまな声が届きました。ポストをされたそば処大むら ペタコンちゃんねるさんにお話を伺いました。
ーー2匹の関係性は？
「二人は親子です」
ーーよくこのショーケースで日向ぼっこをしているのですか？
「冬の時期は毎日入ってます。午前中はよく入っています」
ーーお客さんの反応は？
「皆さん猫たちの写真が撮りたくてよくご来店されます」
ーー営業中に猫ちゃんたちと触れ合うこともできるのでしょうか？
「毎日お客さんの接待をしてます」
お店の一角で、親子の猫が寄り添いながら過ごす穏やかな朝の時間。そば処大むらならではの温かい空気感と、何気ない日常の尊さが伝わってくる投稿でした。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）