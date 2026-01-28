「おはようございます。今日は二人で日向ぼっこしてます。」



【写真】そば屋のショーケースの中で日向ぼっこする猫たち

こんなポストをされたのは、「そば処大むら ペタコンちゃんねる」（@oomurapetakon）さん。



投稿された動画には、お店のショーケース（ディスプレイ）の中で、仲良く上下に並んで日向ぼっこをする2匹の猫ちゃんの姿が映っています。日当たりの良いショーケースは、「そば処大むら」（さいたま市中央区）の店先にあります。



ガラス越しに差し込むやわらかな朝の光の中、ぴったりと寄り添う姿がなんとも微笑ましく、見ているだけで心がほぐれる一幕です。動画に映っている2匹の猫ちゃんのお名前は、飛び三毛がコンちゃん、茶白がペタ君といいます。



「朝から癒やされた」

「最高のショーケース」

「これは見に行きたくなる」

「親子って聞いてさらにほっこり」



投稿には、猫好きな人からさまざまな声が届きました。ポストをされたそば処大むら ペタコンちゃんねるさんにお話を伺いました。



ーー2匹の関係性は？



「二人は親子です」



ーーよくこのショーケースで日向ぼっこをしているのですか？



「冬の時期は毎日入ってます。午前中はよく入っています」



ーーお客さんの反応は？



「皆さん猫たちの写真が撮りたくてよくご来店されます」



ーー営業中に猫ちゃんたちと触れ合うこともできるのでしょうか？



「毎日お客さんの接待をしてます」



お店の一角で、親子の猫が寄り添いながら過ごす穏やかな朝の時間。そば処大むらならではの温かい空気感と、何気ない日常の尊さが伝わってくる投稿でした。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）