仲良くチュールタイム（提供：そば処大むら　ペタコンちゃんねるさん）

「おはようございます。今日は二人で日向ぼっこしてます。」

【写真】そば屋のショーケースの中で日向ぼっこする猫たち

こんなポストをされたのは、「そば処大むら　ペタコンちゃんねる」（@oomurapetakon）さん。

投稿された動画には、お店のショーケース（ディスプレイ）の中で、仲良く上下に並んで日向ぼっこをする2匹の猫ちゃんの姿が映っています。日当たりの良いショーケースは、「そば処大むら」（さいたま市中央区）の店先にあります。

ガラス越しに差し込むやわらかな朝の光の中、ぴったりと寄り添う姿がなんとも微笑ましく、見ているだけで心がほぐれる一幕です。動画に映っている2匹の猫ちゃんのお名前は、飛び三毛がコンちゃん、茶白がペタ君といいます。

「朝から癒やされた」
「最高のショーケース」
「これは見に行きたくなる」
「親子って聞いてさらにほっこり」

投稿には、猫好きな人からさまざまな声が届きました。ポストをされたそば処大むら　ペタコンちゃんねるさんにお話を伺いました。

ーー2匹の関係性は？

「二人は親子です」

ーーよくこのショーケースで日向ぼっこをしているのですか？

「冬の時期は毎日入ってます。午前中はよく入っています」

ーーお客さんの反応は？

「皆さん猫たちの写真が撮りたくてよくご来店されます」

ーー営業中に猫ちゃんたちと触れ合うこともできるのでしょうか？

「毎日お客さんの接待をしてます」

お店の一角で、親子の猫が寄り添いながら過ごす穏やかな朝の時間。そば処大むらならではの温かい空気感と、何気ない日常の尊さが伝わってくる投稿でした。

（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）