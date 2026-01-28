セキ・ユウティンの妹が中国ツアーのプレイベントに参戦 「氷点下の気温と強い風」の中 2位でフィニッシュ、2026年も快調なスタートを切る！
国内女子ツアーで活躍するセキ・ユウティンの妹で、中国女子ツアーに参戦するセキ・ユウリが自身のインスタグラムを更新。2026年のプレシーズンイベント「オリエント寧波チャレンジ」で準優勝したことを投稿した。
【写真】ニット帽にイヤーマフ、ポケットに手を入れてちょっぴり寒そうなセキ・ユウリ
大会が開催されたのは上海市の南に位置する寧波市のゴルフ場だ。「氷点下の気温と強い風、そして難しいグリーン」と厳しい環境下での大会となったが、ユウリは「忍耐力と集中力では自分に 90 点を挙げたいと思います」と振り返っていた。大会の最終日、一時は首位に並んでいたが、18番ホールでバーディを逃し惜しくも1打差の2位。大会終了後は悔しさをにじませていたが、気持ちはすでに切り替え済み。「次回もさらに素晴らしいパフォーマンスをお届けできることを楽しみにしています」と、前向きな言葉で投稿を締めくくった。投稿を見た日中のファンからは「悪条件の中、準優勝おめでとうございます」「あなたの願いがすべて叶いますように」「次回は優勝ですね〜」「早く日本のツアーで姉妹の活躍が見たい」など、たくさんのコメントが寄せられていた。日本のプロテスト合格を目指すユウリ。昨年の2次予選A地区では悪天候のため最終日が中止となり、惜しくも1打差で最終テスト進出を逃した苦い経験もしている。しかし中国女子ツアーでは最終戦「中国女子ツアー選手権」でプロ入り8年目にして嬉しい初優勝を飾ると、年間ポイントランキングも1位になり、好調の波に乗ってきた。今季も中国ツアーで活躍すること、そして日本のプロテストに合格することを期待して、日本からも多くのファンが声援を送っている。
