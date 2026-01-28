都玲華を「全力応援カントリーです！」 ゴルフタレントの黒カンが「和気あいあいエンジョイ」ラウンドを動画で公開カントリー！
ゴルフタレントの黒田カントリークラブ（黒カン）が自身のインスタグラムを更新。スポンサー関係者や都玲華と霞が関CCを楽しくラウンドしたことを投稿した。
【動画】「こう？」 サービス精神旺盛な都玲華のナイスカントリーポーズ
黒カンが巧みに盛り上げる中、ラウンドは「和気あいあいエンジョイの中」で進行。そして昨シーズンにはメルセデス・ランキング50位でシード権を獲得し、今年はフル出場が確定。念願の初優勝を目指す都は「キレキレショット！！！ ほとんどがバーディーチャンス！」という好調ぶりを発揮した。投稿では黒カンと並んで敬礼をしながら「ナイスカントリーポーズ」を披露。そして都の気持ちいいドライバーのフルスイングを後方から捉えた動画と、正面からのスロー動画で公開した。バーディパットを決めたシーンでは、最後にカメラに向かって「こう？」と言いながら敬礼ポーズをとるという、サービス精神も発揮していた。「ただ、本人納得のいなかい様子で、ラウンドが終わった後は皆さんにご挨拶お見送り後に即練習場へ!!」「意識高し！！！」と練習に打ち込む姿もアップ。そんな都に向けて黒カンは「真面目で一生懸命」「今シーズンも全力応援カントリーです！」と、力強く声援を送っていた。投稿を見たファンからも「今年はNEWミヤコレに期待ですカントリー」「私も全力応援カントリーです」などの応援コメントが寄せられていた。
