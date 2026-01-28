¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¡¢Æ°°÷1000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡¡¶½¼ý¤Ï136²¯±ß¤Ë
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¡ÊºòÇ¯12·î5Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆ°°÷¤¬1000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬28Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï136²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¼Ò²ñ¸½¾ÝÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦2¡Ù¡Ê133.7²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡Ä¡ª¹ñÆâÆ°°÷¿ô1000Ëü¿ÍÆÍÇË¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â¸ø³«
¡¡¸ø³«8½µÌÜ¤Î½µËö¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âNo.1¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¼«¿È¤ÎºÇÄ¹Ï¢Â³No.£±µÏ¿¤ò¹¹¿·¡£27ÆüÉÕ¤±¤ÇÆ°°÷¿ô¤¬1001Ëü493¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÂæ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï136²¯4649Ëü±ß¡Ê27Æü»þÅÀ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢140²¯±ßÆÍÇË¤âÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Ï¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¹âÅÙ¤ÊÊ¸ÌÀ¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯ÅÔ»Ô¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿·¿Í·Ù´±¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥¥Ä¥Í¤Îº¾µ½»Õ¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡£¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á°ºî¤Î¿Íµ¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤éÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Àµ¼°¤Ë·Ù»¡´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÊÑ²½¤À¡£ÈéÆù²°¤Ç¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÍ¥¤·¤¯¡¢À¿¼Â¤ÊËÜÀ¤¬¼¡Âè¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¡È¾Â¤ë¡É¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
