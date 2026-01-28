日本ハムの新人合同自主トレが２８日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で最終日を迎えた。ドラフト１位・大川慈英（じぇい）投手（明大）は「焦らないことだけを考えて、ケガなくここまで来られたのは一番良かった」と、納得の表情を浮かべた。

キャンプインを前に“愛称問題”にも区切りを付けることを決めた。下の名前で呼ばれることがほとんどの右腕だが、チームでは先輩・野村の呼び名も「ジェイ」で同じ。１８日に行われた新人歓迎イベントでは、ファンに違う愛称を募集していた。

だが『ジェイツー』、『オージェイ』など、いくつか候補を提案されたものの、しっくり来るものはなし。「何かあればと思ったんですけど…もう大川でいいんじゃないかと」と“原点回帰”の名字で通す意向にしたことを、少し申し訳なさげに明かした。

ともあれ、頭を悩ませていた問題も解決。すっきりとキャンプへ向かう。「早く行きたいです。練習量も増えると思うし、自主練とかも自分でできてくると思う」と待ちきれない様子。まずは２軍スタートから、キャンプ中の１軍合流を目指す。